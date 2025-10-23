یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که نوشیدن هر مقدار الکل احتمالاً خطر ابتلا به زوال عقل را در فرد افزایش می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محققان گزارش دادند که حتی نوشیدن کم الکل- که زمانی به عنوان یک عامل محافظتی در نظر گرفته می‌شد- بعید است که خطر ابتلاء به زوال عقل را کاهش دهد و این خطر با مقدار الکلی که فرد مصرف می‌کند، افزایش می‌یابد.

محققان خاطرنشان کردند که این نتایج، مطالعات قبلی را که اثر محافظتی بالقوه‌ای برای نوشیدن کم الکل در برابر زوال عقل یافته بودند، به چالش می‌کشد.

تیم تحقیقات به رهبری «آنیا توپیوالا»، محقق ارشد بالینی در دانشگاه آکسفورد در انگلستان، نوشت: «یافته‌های مطالعه ما از اثر مضر انواع مقادیر مصرف الکل بر خطر زوال عقل پشتیبانی می‌کند.»

برای این مطالعه، محققان داده‌های نزدیک به ۵۶۰ هزار نفر شرکت‌کننده در دو مطالعه بزرگ در ایالات متحده و انگلستان را تجزیه و تحلیل کردند. به طور متوسط، افراد حدود چهار سال در گروه ایالات متحده و ۱۲ سال در گروه بریتانیا پیگیری شدند.

محققان گفتند که بیش از ۹۰٪ از شرکت‌کنندگان گفتند که الکل می‌نوشند. در نهایت، بیش از ۱۴۵۰۰ نفر به زوال عقل مبتلا شدند.

در ابتدا، به نظر می‌رسید نتایج مطالعه نشان‌دهنده‌ی اثر محافظتی برای نوشیدن کم الکل باشد.

محققان دریافتند که در مقایسه با افرادی که کمتر از هفت نوشیدنی در هفته مصرف می‌کردند، خطر ابتلاء به زوال عقل در بین افرادی که الکل مصرف نمی‌کردند، ۴۱٪ بیشتر بود. افراد الکلی ۵۱٪ بیشتر در معرض خطر بودند.

وقتی محققان خطر ژنتیکی ابتلاء به زوال عقل و مصرف الکل را در شرکت‌کنندگان در نظر گرفتند، نتایج تغییر کرد.

هر میزان نوشیدن الکل، خطر ابتلاء به زوال عقل را در فرد افزایش داد، به طوری که با افزایش مصرف الکل، این خطر به طور پیوسته افزایش یافت.

علاوه بر این، این مطالعه نشان داد که دو برابر شدن خطر ژنتیکی وابستگی به الکل با افزایش ۱۶ درصدی خطر زوال عقل مرتبط است.

محققان نوشتند: «توصیه به عدم مصرف الکل در جمعیت ممکن است موارد زوال عقل را تا ۱۶٪ کاهش دهد و کاهش مصرف الکل را به عنوان یک استراتژی بالقوه در سیاست‌های پیشگیری از زوال عقل برجسته کند.»

علاوه بر این، محققان گفتند کسانی که به زوال عقل مبتلا شدند، معمولاً در سال‌های قبل از تشخیص، کمتر الکل مصرف می‌کردند. این نشان می‌دهد که مطالعات قبلی که اثر محافظتی را نشان می‌دادند، به اشتباه به علیت معکوس روی آورده‌اند- فرض بر این بود که نوشیدن کمتر الکل از مغز محافظت می‌کند، در حالی که در واقع زوال زودرس مغز منجر به کاهش مصرف الکل شده است.

به گفته محققان، این یافته‌ها نشان می‌دهد که عدم مصرف الکل ممکن است یک استراتژی مهم برای پیشگیری از زوال عقل باشد.

منبع: مهر

۱۹:۰۲ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
جدی می فرمایید..؟
