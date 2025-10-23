باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تحلیل وضعیت بازار طلا پرداخت و اظهار کرد: انس جهانی طلا طی چند روز گذشته با افزایش شدیدی به ۴۴۰۰ دلار رسید، اما پس از انتشار برخی اخبار داخلی و خارجی، قیمت آن کاهش یافت.

او افزود: نوسانات قیمت طلا در بازار جهانی تحت تأثیر سیاست‌های جنگ و صلح و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) قرار دارد. این گزارش‌ها تأثیر زیادی بر انس جهانی طلا دارند و می‌توانند قیمت‌ها را به شدت تحت تأثیر قرار دهند. در چند سال گذشته، نداشتیم که انس طلای جهانی بیش از ۲۰۰ دلار نوسان داشته باشد.

امیریان همچنین به وضعیت بازار داخلی طلا اشاره کرد و گفت: در هفته گذشته، قیمت طلا از هر گرم ۱۱ میلیون تومان به حدود ۱۰ میلیون و هزار ۸۰۰ تومان افت کرد و افزایش خاصی نداشتیم. این موضوع به ثابت ماندن قیمت ارز‌ها برمی‌گردد. حتی امروز قیمت طلا به ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید و باز برگشت. پیش‌بینی ما این است که در بازار داخلی قیمت‌ها تقریباً در همین محدوده باقی بمانند، مگر اینکه اخبار یا مسائلی باعث نوسانات افزایشی در قیمت طلا شود.

او در پایان توصیه کرد: به خریداران طلا، به ویژه طلای آبشده، توصیه می‌شود حتماً از واحد‌های صنفی معتبر خرید کنند و فاکتور خرید را دریافت نمایند این اقدام به آنها کمک می‌کند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، اتحادیه‌ها بتوانند نظارت کرده و به کمک آنها بیایند.