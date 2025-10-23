باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در حاشیه کنفرانس وزرای حملونقل منطقه که در کشور پاکستان برگزار شد، به اهمیت کریدورها و کریدورهای هوشمند اشاره کرد و گفت: زیرساختهای کریدورها و امور گمرکات، به ویژه دیجیتالی شدن آنها، در تسریع فرآیندهای ترانزیتی بسیار حائز اهمیت است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین به برگزاری نشستهای دوجانبه در این بخش اشاره کرد و افزود که مهمترین موضوعات مطرح شده با کشور پاکستان شامل نوسازی و بازسازی ریل، حوزه دریایی و بندری، و فرآیندهای جادهای و ترانزیتی است.
صادق در این نشست بر لزوم توجه به زیرساختهای حملونقل و دیجیتالی شدن امور گمرکی تأکید کرد و به اهمیت همکاریهای دوجانبه با پاکستان در حوزههای مختلف حملونقل اشاره نمود. این اقدامات میتواند به بهبود فرآیندهای حملونقل و ترانزیت در منطقه کمک کند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نقش فناوری در بهبود تجارت منطقهای افزود: دیجیتالی شدن امور گمرکات در تسهیل فرآیندهای ترانزیت بسیار اثرگذار است و این موضوع یکی از مهمترین مباحثی است که در این نشست قطعاً در خصوص آن گفتگو خواهد شد.