باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دبیرکل شورای پناهندگان نروژ با ابراز تأسف از آتشسوزی و غارت منازل فلسطینیان توسط شهرکنشینان اسرائیلی در کرانه باختری، این رفتارها را بسیار تأسفبار خواند و تأکید کرد که مقامات اسرائیلی هرگز به خشونتهای شهرکنشینان رسیدگی نمیکنند و آنها با مصونیت کامل عمل میکنند.
همزمان، نماینده اتحادیه اروپا در فلسطین نیز با تأکید بر افزایش حملات علیه فلسطینیان در جریان برداشت زیتون، اعلام کرد که هیچ بهانهای برای ممانعت از دسترسی آزاد کشاورزان فلسطینی به زمینهایشان وجود ندارد و این اقدامات کاملاً غیرقابل توجیه است.
وی ضمن محکومیت خشونت شهرکنشینان، خاطر نشان کرد که دستیابی به صلح پایدار در سرزمینهای فلسطینی تنها زمانی ممکن است که وضعیت واقعی و خشونتهای شهرکنشینان به درستی مدیریت و حل شود.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی فلسطین