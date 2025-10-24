کارشناس کشاورزی گفت: با حمایت از کشاورزان به سهولت پتانسیل تولید ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتن تا ۳ میلیون تن برنج در کشور وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - قاسم پیشه ور عضو اتاق اصناف کشاورزی گفت:  بخشی از مردم بدلیل بحث های قیمت خواستار خرید ارقام محلی هستند که بدلیل هزینه های بالای تولید و کارگری، با نرخ ۲۹۰ تا ۳۰۰ هزارتومان عرضه می شود.

به گفته وی، طی ۲ سال گذشته دولت به برخی شرکت ها در راستای حمایت از برنج کاران اعلام کرد که محصول آنها را خریداری کند که از این رو با نرخ ۶۵ تا ۷۰ هزارتومان برنج از کشاورزان خریداری و با نرخ ۱۸۰ هزارتومان در تهران عرضه شد. از این جهت قیمت برنج که شرکت های خصوصی در زمان برداشت وارد حوزه خرید می شوند، از این رو کشاورزان بدلیل هزینه های بالای تولید و مکانیزاسیون بدنبال آن هستند که بخشی از سود نصیب آنها شود.

پیشه ور ادامه داد: اگر کشاورزان با حداقل سود کشت را انجام دهند، تغییر کاربری اراضی برای آنها منفعت دارد چراکه کشاورزی در استان های شمالی خرده مالکی است.

عضو اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه پتانسیل خودکفایی برنج وجود دارد، افزود: اگر حمایت های لازم از کشاورزان صورت بگیرد به طوریکه به جای پرداخت یارانه به کشاورزان خارجی در اختیار کشاورزان داخل قرار بگیرد، به سهولت می توان برنج مورد نیاز کشور را تامین کرد.

وی گفت:در حال حاضر کشاورزان با ارز آزاد تولید می کنند درحالیکه واردات با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است که براین اساس اگر حمایت از بخش تولید صورت بگیرد به سهولت امکان تولید ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتن تا ۳ میلیون تن برنج در داخل وجود دارد و می توان برنج مورد نیاز کشور را تولید کرد.

برچسب ها: تولید برنج ، قیمت برنج ، واردات برنج
خبرهای مرتبط
قیمت برنج به زودی کاهش می‌یابد
ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت رفع شد+عکس
بازار برنج کی به آرامش می‌رسد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۳ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
با سلام و احترام
خواهشی که از شما دست‌اندرکاران کشور داریم اینه که اینقدر تعرفه پزشکی رو افزایش ندید، پزشکان عزیزم آنقدر درآمدشان بالا رفته که نمیدونن چه جور خرج کنن نصف ساختمونهای شهر ما نصف مالکان پزشکان عزیز هستن بماند چیزها دیگه اش، واقعا تو هزینه بیماریمون موندیم بیماری مثل گرسنگی و تشنگی نیست که از گرونی و نداری تحمل کنیم یا کنترلش کنیم ، یک ویزیت 500یا700واقعاذزیاده، رحم کنید به قرآن خیر نخواهید دید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
م
۰۸:۱۱ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
کشاورزان و سیستم توزیع دارد در حق مصرف کننده ظلم می کنند و برنج را ۲۰۰ درصد گرانتر از میانگین جهانی به مردم مظلوم غالب میکنند.
۰
۰
پاسخ دادن
وزیر اقتصاد: زیان بانک آینده را سهامداران اصلی پرداخت می‌کنند
ناهماهنگی بین سران قوا انحلال بانک آینده را عقب انداخت
تسهیل در ثبت معاملات مسکن از طریق سامانه خودنویس
جوی آرام در بسیاری از نقاط کشور تا ۵ روز آینده
توضیحات فرابورس در خصوص فرآیند فروش سهام سهام‌داران غیر از مجموعه مالک واحد بانک آینده
موانع ریلی ایران و عربستان رفع می‌شود
ترافیک سنگین در آزادراه تهران _ پردیس
۱۸.۵ میلیون هکتار اراضی قابلیت کشاورزی دارد
ناوگان حمل‌ونقل مسافری کشور با ۱۲۰۰ اتوبوس جدید نونوار می‌شود
ارزش گذاری گوشی‌های وارداتی تجاری، بر اساس زمان ورود کالا
آخرین اخبار
صادرات تخم مرغ از سرگرفته می‌شود
ارزش گذاری گوشی‌های وارداتی تجاری، بر اساس زمان ورود کالا
ناهماهنگی بین سران قوا انحلال بانک آینده را عقب انداخت
جوی آرام در بسیاری از نقاط کشور تا ۵ روز آینده
ترافیک سنگین در آزادراه تهران _ پردیس
۱۸.۵ میلیون هکتار اراضی قابلیت کشاورزی دارد
وزیر اقتصاد: زیان بانک آینده را سهامداران اصلی پرداخت می‌کنند
موانع ریلی ایران و عربستان رفع می‌شود
تسهیل در ثبت معاملات مسکن از طریق سامانه خودنویس
توضیحات فرابورس در خصوص فرآیند فروش سهام سهام‌داران غیر از مجموعه مالک واحد بانک آینده
ناوگان حمل‌ونقل مسافری کشور با ۱۲۰۰ اتوبوس جدید نونوار می‌شود
دو برابر شدن ظرفیت تجدیدپذیر‌ها در یک سال
افزایش سرمایه گذاری در صنعت و نفت گاز+ فیلم
برای تشکیل سرمایه در بازار سرمایه، شفافیت و حفظ حقوق سرمایه‌گذاران ضروری است
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱ آبان ماه
تکلیف بانک آینده باید زودتر از این مشخص می‌شد
سال ۲۰۵۰ تقاضای جهانی گاز ۳۲ درصد افزایش می‌یابد
لغو مجوز بانک آینده ۴۲ درصد از اضافه‌برداشت شبکه بانکی را رفع کرد
فرآیند گزیر بانک آینده دقیقا به چه معناست؟ + فیلم
افزایش ۱۰ درصدی رشد صنعت لوازم خانگی در سال ۱۴۰۳ / تمرکز وزارت صمت بر توسعه صادرات و داخلی‌سازی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱ آبان‌ماه
حراج شمش طلا به ایستگاه ۱۳۱ رسید
گرانفروشی در بازار لبنیات نداریم
ناترازی بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود+ فیلم
دیجیتال‌سازی گمرک محورهای اصلی همکاری ایران و پاکستان+ فیلم
نوسانات بازار طلا؛ توصیه به خریداران طلای آبشده
کاهش ۴۰ درصدی هدر رفت انرژی از طریق پنجره‌های نسل نوین/ آمادگی کامل برای تأمین پنجره‌های مورد نیاز نهضت ملی مسکن
ابتکارات ایران برای افزایش تأثیرگذاری جی‌ئی‌سی‌اف
مشتریان بانک آینده نگران نباشند تمامی خدمات مانند گذشته ارائه خواهد شد+ فیلم
ذخایر معدنی کشور به ۷۰ میلیارد تن رسید