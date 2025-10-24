کارشناس کشاورزی گفت: با حمایت از کشاورزان به سهولت پتانسیل تولید ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتن تا ۳ میلیون تن برنج در کشور وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - قاسم پیشه ور عضو اتاق اصناف کشاورزی گفت: بخشی از مردم بدلیل بحث های قیمت خواستار خرید ارقام محلی هستند که بدلیل هزینه های بالای تولید و کارگری، با نرخ ۲۹۰ تا ۳۰۰ هزارتومان عرضه می شود.

به گفته وی، طی ۲ سال گذشته دولت به برخی شرکت ها در راستای حمایت از برنج کاران اعلام کرد که محصول آنها را خریداری کند که از این رو با نرخ ۶۵ تا ۷۰ هزارتومان برنج از کشاورزان خریداری و با نرخ ۱۸۰ هزارتومان در تهران عرضه شد. از این جهت قیمت برنج که شرکت های خصوصی در زمان برداشت وارد حوزه خرید می شوند، از این رو کشاورزان بدلیل هزینه های بالای تولید و مکانیزاسیون بدنبال آن هستند که بخشی از سود نصیب آنها شود.

پیشه ور ادامه داد: اگر کشاورزان با حداقل سود کشت را انجام دهند، تغییر کاربری اراضی برای آنها منفعت دارد چراکه کشاورزی در استان های شمالی خرده مالکی است.

عضو اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه پتانسیل خودکفایی برنج وجود دارد، افزود: اگر حمایت های لازم از کشاورزان صورت بگیرد به طوریکه به جای پرداخت یارانه به کشاورزان خارجی در اختیار کشاورزان داخل قرار بگیرد، به سهولت می توان برنج مورد نیاز کشور را تامین کرد.

وی گفت:در حال حاضر کشاورزان با ارز آزاد تولید می کنند درحالیکه واردات با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است که براین اساس اگر حمایت از بخش تولید صورت بگیرد به سهولت امکان تولید ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتن تا ۳ میلیون تن برنج در داخل وجود دارد و می توان برنج مورد نیاز کشور را تولید کرد.