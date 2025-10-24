رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: علی رغم آنکه وزیر جهاد بر خودکفایی گوشت قرمز تاکید دارند، اما این امر مستلزم تامین به موقع نهاده دامی است تا امنیت غذایی کشور تضمین شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سیداحمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: نهاده دامی با نرخ مصوب در سامانه بازارگاه نیست و مرغداران و دامداران بشدت گرفتار هستند.

به گفته وی، در حال حاضر نهاده دامی در بازار سیاه نیست چراکه بانک مرکزی تامین ارز انجام نمی دهد و به رغم پیگیری های مکرر، کماکان تولیدکنندگان گرفتار هستند.

مقدسی ادامه داد: با استمرار شرایط فعلی، تولید شیر، گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ با چالش جدی روبرو می شوند و در این خصوص اعلام خطر جدی می کنم.

رئیس انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه قیمت تمام شده تولید همه روزه در حال نوسان است، افزود: قیمت کنونی هر کیلو گوساله پروار ۳۲۰ تا ۳۳۰ هزار تومان است و متاسفانه با واردات گوشت، تولیدکنندگان با چالش جدی روبرو هستند.

به گفته وی، علی رغم آنکه وزیر جهاد بر خودکفایی گوشت قرمز تاکید دارند، اما این امر مستلزم تامین به موقع نهاده دامی است تا امنیت غذایی کشور تضمین شود.

مقدسی گفت: در خصوص تامین ارز بانک مرکزی همراهی لازم با وزارت جهاد ندارد که با استمرار روند فعلی تامین مواد اولیه تولید گوشت قرمز به ۹۰۰ هزارتن و شیرخام ۱۴ میلیون تن نخواهد رسید.