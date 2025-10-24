رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: علی رغم آنکه وزیر جهاد بر خودکفایی گوشت قرمز تاکید دارند، اما این امر مستلزم تامین به موقع نهاده دامی است تا امنیت غذایی کشور تضمین شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سیداحمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: نهاده دامی با نرخ مصوب در سامانه بازارگاه نیست و مرغداران و دامداران بشدت گرفتار هستند.

به گفته وی، در حال حاضر نهاده دامی در بازار سیاه نیست چراکه بانک مرکزی تامین ارز انجام نمی دهد و به رغم پیگیری های مکرر، کماکان تولیدکنندگان گرفتار هستند.

مقدسی ادامه داد: با استمرار شرایط فعلی، تولید شیر، گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ با چالش جدی روبرو می شوند و در این خصوص اعلام خطر جدی می کنم.

رئیس انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه قیمت تمام شده تولید همه روزه در حال نوسان است، افزود: قیمت کنونی هر کیلو گوساله پروار ۳۲۰ تا ۳۳۰ هزار تومان است و متاسفانه با واردات گوشت، تولیدکنندگان با چالش جدی روبرو هستند.

به گفته وی، علی رغم آنکه وزیر جهاد بر خودکفایی گوشت قرمز تاکید دارند، اما این امر مستلزم تامین به موقع نهاده دامی است تا امنیت غذایی کشور تضمین شود.

مقدسی گفت: در خصوص تامین ارز بانک مرکزی همراهی لازم با وزارت جهاد ندارد که با استمرار روند فعلی تامین مواد اولیه تولید گوشت قرمز به ۹۰۰ هزارتن و شیرخام ۱۴ میلیون تن نخواهد رسید.

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۰ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
خود کفایی در هر چیزی باید اول امکانات و مواد اولیه آن را آماده کرد بله خود کفایی گوشت و مرغ و تخم مرغ باید به موقع نهاده های دامی برای کشاورز و دامدار فراهم کرد بدون غذا که گاو گوسفند و مرغ پرورش نمی یابد و همچنین سیستم توزیع نهاده ها باید به دوز درست باشد بدست مصرف کننده برسد نه در بازار آزاد به فروش برسد
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۲۲:۳۳ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
خیلی از دامداران عشایر که تمام مزارغ مردم کشاورز بیچار روستاها را می چرانند واگر هم کسی حرفی بزتد میگوید من دامدار دولتم وبا اسلحه دنبالت میکنند سود کلان دامداری را میبرند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۰ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
وزیر حرفهای زیادی میزند هر هفته هم هفته بعد را قول میدهد تمامی کمبودها هفته آینده برطرف میشود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
دروغ
هیچ‌نهاده‌ای‌بین‌دامداران‌توزیع‌نمی‌گردد
حواله‌شما‌به‌خدا
فقط‌از‌یارانه‌دامدار‌نهاده‌وارد‌میکنید
بازار‌ازاد‌میفروشید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۳ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
یک ماه تمام پیام گذاشتم برای گروه بازرگانی کیمیا تجارت زر،قیمت توی لیست زده بود11200 تومان ولی هیچوقت راه ارتباطی با این گروه برقرار نشد که بتوانیم خرید بزنیم ولی هر روز قیمت بروز می‌کرد
و همین کمیا هنوز داره لیست قیمت میده بیرون ،که مثلاً در حال خرید و فروش هست
شما می‌توانید امتحان کنید راههای ارتباطی با آن را.
همیشه مردم متضرر می‌شوند مخصوصا مردمی که حتی بلد نیستند چطور حقوق خود را پی‌گیری کنند
لطفاً و در صورت امکان در زمینه توزیع این نهادهای دامی پیگیری ملموسی انجام دهید
با تشکر
مردم روستایی فراموش شده شهرستان های استان خوزستان.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
هیچوقت مصرف کننده نهایی به این نهادهای دامی دسترسی ندارد
چرااااا.
چون این جو و ذرت های وارداتی در بازار آزاد با قیمت 30 و 25هزار بفروش می‌رسد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
نبود عدالت و نظارت در تقسیم نهاده اشکال اصلیه. نهاده هست، به دست دامدار نمیرسه! نشت میکنه به بازار تا با قیمت بازار آزاد فروش بره.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۱ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
بدون خودکفایی نهاده های دامی ، هرگز در تولید گوشت قرمز خودکفا نخواهیم شد
Iran (Islamic Republic of)
گاو بی زبان
۲۰:۲۲ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
سلام من گاو هستم از دامداری پیام میدم. اینجی فقط کاه و نون خشکه میدن بخوریم اینایی که عکسش انداختین مال گاوهای سویسه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۲ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
ای جاااان!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۸ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
40راس گوسفند240میلیون هزینه کردم تمام شده باید به کی گفت دولت دولت نکنیم ملت ملت نکنیدبچه شیری میداند دولت نیست حطی گوسفند هم میداند نفرین میکنیم شب باروزخانمان سوزشویدچون. جواب زن بچه چه بدهیم دزدی کنیم سارق شویم موادفروش شویم قچاق کنیم جواب جواب مردباشین ن زن کمتر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۲ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
نابودشدیم ازدست بی قانون بودن علوفه گران گوسفندارزان سال 360روزدامداران چطوربسررود آخه شکم خودمان میشود کم زیادکرد اما گوسفندخیر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
کجاست گوشت گاو گوسفند ارزان چرا نمی بینیم فروشنده ناراضی مصرف کننده ناراضی خوشا بحال دلال و واسطه سود او میبرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۰ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
ساداتی نژاد کجاست بیاد پاسخ بده ؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۸ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
ب نظرم به جا تامین نهاده
ب فکر تامین مدیرانی باشید که ب جای ادعا و بی سوادی
بتونن کاری کنن
اگه هم میدونید یه کار گر ساده را استخدام کنید صد در صد کار امد بودنش 1000برابر این ادعا کن های بی سواده ک فقط بلدن سوء مدیریتشونا گردن مردم و این و اون بندازن
حالا چه تو این موضوع چه بقیه جاها.تامااااام
United States of America
ناشناس
۱۷:۳۳ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
خودکفایی کشاورزی بمراتب از خودکفایی گوشت مهمتره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۹ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
اگر تو کشاورزی خودکفا نباشیم
خودکفایی در تولید گوشت ارزش و معنی ندارد
چون کافیه یکی از نهاده های دامی مثل ذرت یا سویا کم بیاد و بعد دامداری تعطیل و گوشت قرمز تمام میشه، این چه خودکفایی مسخره ای هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۷ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
خودکفایی گوشت قرمز مستلزم تامین به موقع نهاده‌های دامی است تامین نهاد وظیفه دولت است غیر از این است کنترل بازار دست دولت است اگر نیست وظیفه کدام ابله است بگویید تا ملت بدانند
