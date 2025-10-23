 فرمانده پایگاه دریابانی میناب از شناسایی وانهدام خط لوله انتقال سوخت به طول ۴ هزار متر متر در سواحل شهرستان میناب خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -سرهنگ محسن صبوری زاده با اعلام این خبر گفت:مرزبانان  پایگاه دریابانی میناب حین گشت زنی در حوزه استحفاظی موفق شدند یک خط لوله انتقال سوخت قاچاق را که قاچاقچیان به طرز ماهرانه‌ای مخفی کرده بوند را شناسایی کنند.

سرهنگ صبوری زاده افزود:ماموران پس از دقایقی جست‌و‌جو در محل با هوشیاری موفق شدند این خط لوله به طول ۴ هزار متر را که از زیر ماسه‌های ساحل به اعماق دریا کشیده شده بود را کشف و منهدم کنند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب گفت:قاچاقچیان این خط لوله را از ساحل به عمق دریا کشیده و ازآن طریق سوخت قاچاق را به شناور‌های متخلف انتقال می‌دادند.

