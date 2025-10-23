زینی وند با تأکید بر نقش بی‌بدیل جوانان در آینده مدیریتی ایران گفت: طرح ساختار مشاوران و دستیاران جوان برای نخستین‌بار به‌صورت پایلوت در استان کرمان اجرا می‌شود و می‌تواند الگویی برای سراسر کشور باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور در نشست صمیمی با جوانان استان کرمان، کرمان را یکی از استان‌های مهم، دارای هویت درخشان و برخوردار از ظرفیت‌های بی‌بدیل در کشور دانست و با اشاره به نقش مؤثر استاندار کرمان در ایجاد همگرایی در استان افزود: دکتر طالبی، استاندار کرمان، مدیری با دانش سیاسی، تجربه بالا، تفکر خلاق و باور عمیق به جوانان است که همین ویژگی‌ها مسیر موفقیت استان را هموار کرده است.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت مشارکت جوانان در ساختار‌های تصمیم‌سازی تصریح کرد: کار به‌صورت فردی معنا ندارد. حضور جوانان در اندیشکده‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های مردمی، موجب شکل‌گیری تجربه‌های ارزشمند و زیسته‌ای می‌شود که آینده مدیریتی کشور را تضمین می‌کند.

معاون سیاسی وزیر کشور از تدوین طرح ساختار مشاوران و دستیاران جوان خبر داد و بیان داشت: این طرح به‌صورت مکتوب تنظیم شده و به‌عنوان پایلوت در استان کرمان اجرا می‌شود تا در ادامه به الگویی موفق برای سایر استان‌ها تبدیل گردد.

وی با بیان اینکه نشاط و انگیزه، پیش‌شرط خلاقیت و تولید امید است، یادآور شد: در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ بسیاری از مدیران مؤثر کشور از دل انجمن‌های اسلامی و تشکل‌های جوانان برخاستند. اگر ساختار‌های جمهوری اسلامی به‌درستی عمل کنند، افراد شایسته در همین مسیر شناخته شده و رشد می‌یابند.

زینی‌وند به جوانان توصیه کرد: ساختار شورا‌ها را جدی بگیرید و ناامید نشوید. با وجود مشکلات و سختی‌های معیشتی، کار در کشور تعطیل نشده است؛ باید با خلاقیت و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، مسیر توسعه را ادامه دهیم.

رئیس ستاد انتخابات کشور ابراز امیدواری کرد، نقش‌آفرینی مشاوران و دستیاران جوان در شورا‌ها الگویی موفق برای سراسر کشور باشد و افزود: وزارت کشور از این روند حمایت می‌کند. مطمئن باشید ایران از شرایط کنونی عبور خواهد کرد و آینده‌ای درخشان در انتظار آن است.

وی در پایان با تأکید بر نقش مؤثر نسل جوان در توسعه کشور خاطرنشان کرد: ایران کشوری نیست که با تحریم و تهدید از پای درآید. با اعتقاد می‌گویم در ده سال آینده، ایران یکی از پررونق‌ترین کشور‌های جهان خواهد بود.

منبع: روابط عمومی استانداری کرمان

برچسب ها: زینی وند ، نسل جوانان امروز ، انتخابات
خبرهای مرتبط
معاون سیاسی وزیر کشور:
باید نظام حزبی را در کشور تقویت کرد
یزد؛
نسل جوان باید با مسائل قبل از انقلاب آشنا شود
استاندار آغاز قرن جدید را به کرمانی ها تبریک گفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خرید حمایتی پیاز آغاز شد؛ پرداخت ۷۳ درصد مطالبات کشاورزان
توقیف ۵۷ هزار لیتر فرآورده سوختی قاچاق در کرمان
بازدید وزیر جهاد کشاورزی از بزرگ‌ترین مرکز تولید بذر جنوب کرمان
آخرین اخبار
بازدید وزیر جهاد کشاورزی از بزرگ‌ترین مرکز تولید بذر جنوب کرمان
خرید حمایتی پیاز آغاز شد؛ پرداخت ۷۳ درصد مطالبات کشاورزان
توقیف ۵۷ هزار لیتر فرآورده سوختی قاچاق در کرمان
دستور رسیدگی فوری به پرونده‌های اطفال در کرمان
طرح مشاوران جوان در کرمان پایلوت می‌شود
بازدید وزیر جهاد کشاورزی از مجموعه گلخانه‌ای برخوری در جیرفت