باشگاه خبرنگاران جوان _ زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور در نشست صمیمی با جوانان استان کرمان، کرمان را یکی از استانهای مهم، دارای هویت درخشان و برخوردار از ظرفیتهای بیبدیل در کشور دانست و با اشاره به نقش مؤثر استاندار کرمان در ایجاد همگرایی در استان افزود: دکتر طالبی، استاندار کرمان، مدیری با دانش سیاسی، تجربه بالا، تفکر خلاق و باور عمیق به جوانان است که همین ویژگیها مسیر موفقیت استان را هموار کرده است.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت مشارکت جوانان در ساختارهای تصمیمسازی تصریح کرد: کار بهصورت فردی معنا ندارد. حضور جوانان در اندیشکدهها، انجمنها و تشکلهای مردمی، موجب شکلگیری تجربههای ارزشمند و زیستهای میشود که آینده مدیریتی کشور را تضمین میکند.
معاون سیاسی وزیر کشور از تدوین طرح ساختار مشاوران و دستیاران جوان خبر داد و بیان داشت: این طرح بهصورت مکتوب تنظیم شده و بهعنوان پایلوت در استان کرمان اجرا میشود تا در ادامه به الگویی موفق برای سایر استانها تبدیل گردد.
وی با بیان اینکه نشاط و انگیزه، پیششرط خلاقیت و تولید امید است، یادآور شد: در دهههای ۶۰ و ۷۰ بسیاری از مدیران مؤثر کشور از دل انجمنهای اسلامی و تشکلهای جوانان برخاستند. اگر ساختارهای جمهوری اسلامی بهدرستی عمل کنند، افراد شایسته در همین مسیر شناخته شده و رشد مییابند.
زینیوند به جوانان توصیه کرد: ساختار شوراها را جدی بگیرید و ناامید نشوید. با وجود مشکلات و سختیهای معیشتی، کار در کشور تعطیل نشده است؛ باید با خلاقیت و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی، مسیر توسعه را ادامه دهیم.
رئیس ستاد انتخابات کشور ابراز امیدواری کرد، نقشآفرینی مشاوران و دستیاران جوان در شوراها الگویی موفق برای سراسر کشور باشد و افزود: وزارت کشور از این روند حمایت میکند. مطمئن باشید ایران از شرایط کنونی عبور خواهد کرد و آیندهای درخشان در انتظار آن است.
وی در پایان با تأکید بر نقش مؤثر نسل جوان در توسعه کشور خاطرنشان کرد: ایران کشوری نیست که با تحریم و تهدید از پای درآید. با اعتقاد میگویم در ده سال آینده، ایران یکی از پررونقترین کشورهای جهان خواهد بود.
منبع: روابط عمومی استانداری کرمان