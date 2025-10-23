معاون آموزشی وزارت علوم از تشکیل اولین کارگروه مدیریت آموزش عالی استانی و تفویض بخشی از مسئولیت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به این کارگروه در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - ابوالفضل واحدی معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تشکیل اولین کارگروه مدیریت آموزش عالی استانی و تفویض بخشی از مسئولیت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به این کارگروه در استان خبر داد و  با بیان اینکه ایجاد چنین کارگروهی با توجه به شناخت بهتر از چالش‌ها و فرصت‌ها می‌تواند برای بهبود نظام آموزش عالی مثمرثمر باشد، گفت: فلسفه این کارگروه این است که بخشی از مسئولیت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به این کارگروه تفویض شود و همچنین امیداوریم در آینده مصادیق این اختیارات با توجه به روند مثبتی که در آموزش دارد بیشتر شود.

او افزود: در همین راستا بازدیدی هم از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل داشتیم، این دانشگاه در سال‌های اخیر رشد چشمگیری در ابعاد ملی و بین‌المللی داشته و در این بازدید هم طی جلسه‌ای که با اعضای هیات علمی داشتیم چالش‌ها و فرصت‌های آموزشی را مورد بحث قرار دادیم.

معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به حجم مهاجرت‌ها، گفت: زمینه‌های مهاجرت با توجه به علل و عواملش متفاوت است و این جزو واقعیت‌های تلخ جامعه است که در سال‌های اخیر تعدادی از اساتید و دانش‌آموختگان ما مهاجرت کردند که می‌بایست تمامی این عوامل بررسی و برای جلوگیری از این روند تصمیماتی اتخاذ شود.

او افزود: وزارت علوم هم به عنوان متولی تدابیری را برای جلوگیری از مهاجرت دانشجویان اتخاذ کرد که از جمله آنها ارائه بورس‌های مختلف، جذب این اساتید از طریق نخبگان و پرداخت‌هایی به دانشجویان در قالب استعداد‌های درخشان است که از سوی وزارت علوم در نظر گرفته شده است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: وزارت علوم ، دانشگاه های مازندران
خبرهای مرتبط
نشست مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه مازندران با مسئولان دانشگاه‌های کشور اندونزی
دانشگاه مازندران میزبان دهمین نشست شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌های منطقه ۲ کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
صادرات ۲ هزار و ۱۴۰ تن کیوی به خارج از کشور
تشکیل اولین کارگروه مدیریت آموزش عالی استانی در مازندران + فیلم
ساماندهی جاده مرگ در بابل + فیلم
اراذل و اوباش مسلح با شلیک پلیس زمین گیر شدند
شناسایی عامل قاچاق چوب گردو در شهرستان نور
دستگیری اعضای باند سارقان موتورسیکلت در ساری
سوءقصد به جان ماموران منابع طبیعی شهرستان نور
استمرار محدودیت عبور و مرور در جاده‌های شمال
تخریب ۴۲ مورد تفکیک غیرمجاز در زمین کشاورزی قائم شهر