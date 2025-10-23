باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - ابوالفضل واحدی معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تشکیل اولین کارگروه مدیریت آموزش عالی استانی و تفویض بخشی از مسئولیت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به این کارگروه در استان خبر داد و با بیان اینکه ایجاد چنین کارگروهی با توجه به شناخت بهتر از چالش‌ها و فرصت‌ها می‌تواند برای بهبود نظام آموزش عالی مثمرثمر باشد، گفت: فلسفه این کارگروه این است که بخشی از مسئولیت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به این کارگروه تفویض شود و همچنین امیداوریم در آینده مصادیق این اختیارات با توجه به روند مثبتی که در آموزش دارد بیشتر شود.

او افزود: در همین راستا بازدیدی هم از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل داشتیم، این دانشگاه در سال‌های اخیر رشد چشمگیری در ابعاد ملی و بین‌المللی داشته و در این بازدید هم طی جلسه‌ای که با اعضای هیات علمی داشتیم چالش‌ها و فرصت‌های آموزشی را مورد بحث قرار دادیم.

معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به حجم مهاجرت‌ها، گفت: زمینه‌های مهاجرت با توجه به علل و عواملش متفاوت است و این جزو واقعیت‌های تلخ جامعه است که در سال‌های اخیر تعدادی از اساتید و دانش‌آموختگان ما مهاجرت کردند که می‌بایست تمامی این عوامل بررسی و برای جلوگیری از این روند تصمیماتی اتخاذ شود.

او افزود: وزارت علوم هم به عنوان متولی تدابیری را برای جلوگیری از مهاجرت دانشجویان اتخاذ کرد که از جمله آنها ارائه بورس‌های مختلف، جذب این اساتید از طریق نخبگان و پرداخت‌هایی به دانشجویان در قالب استعداد‌های درخشان است که از سوی وزارت علوم در نظر گرفته شده است.