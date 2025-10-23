باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - جوزف عون، رئیس جمهور لبنان روز پنجشنبه گفت که ارتش لبنان استقرار خود را در مرز جنوبی به صورت روزانه گسترش می‌دهد.

اظهارات عون در دیدار با ژنرال جوزف کلیرفیلد، رئیس تازه منصوب شده کمیته نظارت بر آتش‌بس با اسرائیل در کاخ بعبدا در بیروت مطرح شد.

عون در اظهارات خود که توسط خبرگزاری دولتی NNA منتشر شد، گفت: «نیرو‌های مسلح لبنان به طور کامل وظایف خود را در جنوب رودخانه لیتانی انجام می‌دهند و استقرار خود را روزانه گسترش می‌دهند.»

وی گفت که خروج کامل اسرائیل از مرز جنوبی برای تکمیل استقرار نیرو‌های لبنانی مطابق با توافق آتش‌بس ضروری است. عون به «پیشرفت قابل توجه» در پاکسازی مناطقی که ارتش بر آنها کنترل پیدا کرده از حضور افراد مسلح، سلاح و مهمات اشاره کرد.

او بر تعهد لبنان به تمام اقدامات امنیتی انجام شده توسط فرماندهی ارتش تأکید کرد.

طبق آتش‌بس نوامبر ۲۰۲۴، قرار بود اسرائیل تا ژانویه ۲۰۲۵ به طور کامل از جنوب لبنان عقب‌نشینی کند. با این حال، تاکنون تنها بخشی از نیرو‌های خود را خارج کرده و همچنان حضور نظامی خود را در پنج پاسگاه مرزی حفظ کرده است.

منبع: آناتولی