رئیس کل بانک مرکزی گفت: ناترازی بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در گفتوگو با رسانه ملی اعلام کرد: امروز فرایند گزیر شدن یا فیصله شدن بانک آینده را اعلام کردیم و از این پس کارها آغاز شده است. در دو روز تعطیل، یعنی پنجشنبه و جمعه، تمامی شعب بانک آینده تابلوهای خود را تغییر خواهند داد و به تابلوهای بانک ملی تغییر نام خواهند داد. از روز شنبه، مردم میتوانند به بانک ملی مراجعه کرده و تمامی خدماتی که قبلاً از بانک آینده دریافت میکردند، حالا از بانک ملی دریافت کنند.
فرزین در ادامه به توضیح فرایند گزیر یا فیصله پرداخت و گفت: این فرایند طبق قانون بانکداری جدید در ماده ۳۳ بهطور کامل تعریف شده است. به دلیل بزرگی بانکها، پیش از رسیدن به مرحله انحلال، وارد فرایند گزیر میشویم تا تکلیف داراییها، سپردهگذاران، کارکنان و سهامداران را مشخص کنیم. پس از تعیین تکلیف، فعالیت بانکداری لغو خواهد شد و سپس بحث انحلال آغاز میشود.
او افزود: کلیه سپردهها به بانک ملی منتقل میشود و تمامی داراییها طبق قانون به صندوق ضمانت سپردهها منتقل خواهد شد. بانک آینده دارای داراییهای زیادی است که به صندوق ضمانت سپردهها منتقل خواهد شد و منابع آن به تدریج متناسب با سپردههایی که به بانک ملی منتقل شده، به بانک ملی داده خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره پرداخت سود سپردههای مدتدار نیز تصریح کرد: هر قراردادی که تا کنون وجود داشته، از جمله قراردادهای مدتدار، همچنان برقرار خواهد بود. تعیین تکلیف قراردادهای جدید با بانک ملی خواهد بود، اما قراردادهای قبلی ادامه خواهد داشت.
او در پاسخ به نگرانیها درباره ناترازی بانک آینده گفت: ناترازی بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد. بخشی از داراییها به صورت نقد به بانک ملی منتقل خواهد شد و صندوق ضمانت سپردهها نیز موظف است که در زمان مشخصی منابع خود را به بانک ملی منتقل کند. این اقدامات منجر به تقویت بانک ملی خواهد شد و هدف ما این است که بانک ملی به یک بانک بزرگ در سطح جهان اسلام تبدیل شود.
فرزین در پایان به وضعیت کارکنان بانک آینده اشاره کرد و گفت: تمامی کارکنان بانک آینده به بانک ملی منتقل خواهند شد و برخی از آنها میتوانند در بانکهای دولتی دیگر نیز مشغول به کار شوند.