باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله مقدماتی مسابقات والیبال بازی‌های آسیایی جوانان ۲۷ تا ۲۹ مهرماه در بحرین پیگیری شد و تیم زیر ۱۸ سال دختر ایران با دو برد متوالی و ۶ امتیاز به عنوان صدرنشین گروه به جمع هشت تیم برتر این بازی‌ها صعود کرد.

مرحله دوم مسابقات والیبال این بازی‌ها برای هشت تیم برتر در دو گروه پیگیری خواهد شد و هر تیم دو مسابقه انجام می‌دهد که شاگردان لی دو هی از ساعت ۱۲ امروز به مصاف چین تایپه رفتند.

ملی پوشان والیبال کشورمان سه بر یک این تیم را شکست دادند تا به سومین برد متوالی خود دست یابند.

دختران والیبالیست ایران در ست دوم این دیدار ۲۶ بر ۲۴ نتیجه را واگذار کردند، اما در ست‌های اول، سوم و چهارم به ترتیب با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۳، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۵ چین تایپه را از پیش رو برداشتند.

در ست اول دختران والیبال ایران شروع طوفانی داشتند و توانستند با اختلاف زیاد با نتیجه ۲۵ بر ۱۳ حریف خود را شکست دهند.

در ست دوم، اما شرایط تغییر کرد و تیم چین تایپه در شروع بازی چندین امتیاز پیش افتاد ولی شاگردان لی دو هی خیلی زود توانستند فاصله اختلاف را کم کنند و حتی کار را به نتیجه تساوی برسانند، اما در نهایت ست دوم با امتیاز ۲۶ بر ۲۴ به سود چین تایپه به پایان رسید.

در شروع ست سوم بازی برای هر دو تیم پایاپای پیش رفت. هستی واحدی پاسور تیم ملی ایران از ناحیه پا دچار مصدومیت شد و به بیرون زمین انتقال داده شد. در نهایت این ست هم با پیروزی دختران ایران به پایان رسید و شاگردان لی دو هی با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ پیروز شدند.

در ست چهارم هم تیم ایران همچنان پیشتاز میدان بود و با اختلاف امتیاز زیاد و با نتیجه ۲۵ بر ۱۵ این ست را هم از آن خود کند.

تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال ایران از ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه فردا در آخرین دیدار این مرحله به مصاف اندونزی می‌روند.

آیدا ولی نژاد، معصومه قدمی طبقدهی، هستی واحدی، لعیا افزونی، یلدا جعفری، یسنا آهنکوب رو، مبینا کریمی، آیدا باقرنیا، ستایش سادات حسینی، نگار حسینی، نگار عباسی و النا همایونی راد بازیکنان تیم ملی زیر ۱۸ سال دختر در مسابقات بحرین هستند.

لی دو هی به عنوان سرمربی، مژگان حسن زاده (سرپرست)، سرگل علیزاده (مربی)، مائده حامدی (مترجم) و راضیه دوستی (آنالیزور) کادر فنی تیم ملی زیر ۱۸ سال دختر هستند.