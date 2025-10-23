به گفته رئیس انجمن رادیولوژی ایران تامین بخش عمده‌ای از تجهیزات وابستگی شدیدی به ارز دارد و افزایش قیمت‌ها در کاهش توان نوسازی یا نگهداری دستگاه‌ها اثر می‌گذارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم -  مرتضی صانعی رییس انجمن رادیولوژی ایران در خصوص تاثیر حذف ارز ترجیحی بر حوزه‌ تصویربرداری پزشکی  در جمع خبرنگاران گفت: حذف ارز ترجیحی اثر مستقیمی بر هزینه‌های مراکز تصویربرداری داشته است، چراکه بخش عمده‌ای از تجهیزات، از دستگاه‌های رادیولوژی ساده گرفته تا MRI و CT-Scan، وارداتی هستند و وابستگی شدیدی به ارز دارند. 

وی ادامه داد: قیمت این تجهیزات و حتی قطعات مصرفی و مواد اولیه مثل فیلم، گاز هلیوم و مواد کنتراست با حذف ارز ترجیحی، چندین برابر افزایش یافته است؛ این در حالی است که تعرفه خدمات تصویربرداری سال‌هاست متناسب با تورم واقعی و افزایش نرخ ارز رشد نکرده و شرایط برای مراکز تصویربرداری پیچیده‌ و دشوار تر شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به تاثیر افزایش قیمت‌ها در کاهش توان نوسازی یا نگهداری دستگاه‌ها در مراکز عنوان کرد: مراکز تصویربرداری، به ویژه مراکز بخش خصوصی و حتی برخی مراکز دانشگاهی، با هزینه‌های سنگین تعمیر و نگه‌داری روبه‌رو هستند. هزینه‌ میلیاردی تعویض تیوب یا سرویس یک دستگاه CT برای بسیاری مراکز چالش‌هایی ایجاد می‌کند؛ در حالی که تعرفه‌ها به هیچ عنوان افزایش منطقی نداشته و فاصله بسیار زیادی با تعرفه واقعی دارد.

به گفته صانعی، این اختلاف در تعرفه‌ها امکان نوسازی و بروز رسانی تجهیزات تصویربرداری یا حتی سرویس منظم تجهیزات از بین می‌رود و در نتیجه کیفیت خدمات، کاهش و ریسک خرابی دستگاه‌ها افزایش می‌یابد که ضرر آن متوجه بیماران است.

وی همچنین در خصوص تاثیر حذف ارز ترجیحی روی دسترسی بیماران به خدمات تصویربرداری تصریح کرد: این شرایط به شکل مستقیم ‌و غیرمستقیم بر دسترسی بیماران تاثیر دارد، چراکه وقتی هزینه‌ مراکز بالا می‌رود و تعرفه‌ها ثابت می‌ماند، بسیاری از مراکز مجبور می‌شوند ظرفیت خود را محدود کنند و حتی ممکن است در برخی مناطق کم‌برخوردار نگرانی تعطیلی مراکز ایجاد شود.

صانعی ادامه داد: اگر این شرایط بهبود پیدا نکند دسترسی بیماران به خدمات ضروری تصویربرداری، مثل MRI و CT، محدود تر و زمان انتظار بیماران نیز افزایش پیدا می‌کند.

رییس انجمن رادیولوژی ایران در خصوص نقش دولت در بهبود این شرایط گفت: دولت می‌تواند برای حوزه تجهیزات پزشکی، بویژه تصویربرداری، سازوکار حمایتی ویژه‌ای در نظر گیرد. در این راستا اختصاص ارز با نرخ ترجیحی یا تسهیلات ویژه می‌تواند کمک کننده باشد.

وی با اشاره به اینکه رادیولوژی وابسته‌ترین تخصص پزشکی به نرخ ارز است، گفت: در کنار اهمیت تامین تجهیزات بروز، اصلاح واقعی تعرفه‌ها نیز ضروری است تا مراکز بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. 

صانعی در پایان رادیولوژی و تصویربرداری را ستون تشخیص و چشم بینای پزشکی خواند و گفت: اگر این بخش آسیب ببیند، کل نظام سلامت آسیب می‌بیند. مسئولان نظام سلامت می‌توانند در تصمیم‌سازی اختصاص ارز ترجیحی و تسهیلات نقش داشته باشند. با تسهیل فوری این شرایط، نه تنها به بیماران بلکه به ساختار کل نظام سلامت کشور کمک ارزنده‌ای خواهد شد.

برچسب ها: رادیولوژی ، ماموگرافی
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۵ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
از بس که درمان رو گرون می کنید آدم می ترسه بره دکتر. البته بعضی بیمه ها خیلی هوای بیمار رو دارند ولی چیزی به نام تامین اجنماعی اینگونه نیست
