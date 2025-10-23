باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - وحید هاشمیان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری قبل از دیدار این تیم مقابل تیم ذوب‌آهن اصفهان در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: خوشبختانه پس از مدت‌ها تقریبا تمام بازیکنان را در اختیار داریم و شرایط تمرین و بازی را پیدا کردند. این موضوع نوید خوبی برای ما است و دست‌مان بازتر می‌شود. در این میان البته رضا شکاری باید بیشتر استراحت کند تا به تیم اضافه شود.

او ادامه داد: متاسفانه امتیازات خیلی زیادی در داخل خانه از دست داده‌ایم و هواداران ما هم در هر بازی ما را حمایت کردند. آنها سرمایه واقعی تیم ما هستند و امیدوارم با ارائه یک بازی خوب همه دست به دست هم دهیم و دل هواداران را شاد کنیم.

سرمربی پرسپولیس درباره برگزاری جلسه با اعضای هیئت مدیره سرخپوشان گفت: در این جلسه صحبت‌هایی درباره شرایط تیم مطرح شد. طبیعتا هیئت مدیره مانند من از نتایج راضی نیست و اگر نتایج خوبی می‌گرفتیم شاید هیچ کدام از این صحبت‌ها مطرح نمی‌شد. همانطور که گفتم به کارم و همکارانم اعتقاد دارم و تا آخرین روزی که هستم تلاشم را می‌کنم. در ماندن من هیچ انگیزه مادی وجود ندارد، انگیزه من این است که تلاشی که انجام دادیم را به نتیجه برسانیم و گرنه هر مربی روزی خواهد آمد و روزی هم می‌رود. امیدوارم فردا اتفاقات خوبی برای ما بیفتد.

هاشمیان در این باره مدیران باشگاه پرسپولیس با مربیان مدنظر خود مذاکره می‌کنند، اظهار کرد: آن چیزی که به من ارتباط دارد تعهدم به تیم و مردم هست. من هیچ انگیزه مادی در پرسپولیس ندارم و ان‌شاالله اگر یک روزی هم بمانم و پرسپولیس قهرمان شود و آن زمان قراردادم تمام شده باشد و بزرگترین قرارداد دنیا پیش روی من باشد، اول باشگاه پرسپولیس را می‌بینم. اگر من اینجا هستم هیچ وابستگی ندارم که بگویم به خاطر قراردادم ماندم. طبیعتا همه ما اشتباه می‌کنیم و نمی‌توانیم بگوییم همه کارهایمان درست است. متاسفانه ما گریبانگیر یکسری مسائل حاشیه‌ای شدیم که روی تیم تاثیر گذاشت. خیلی از بازیکنان ما مصدوم شدند و ما مجبور به جابجایی پست بازیکنان شدیم. خیلی از بازیکنان را نتوانستیم جذب کنیم، به هر حال مسئولیت شرایط حال حاضر پرسپولیس با من است و من آدمی نیست که بخواهم از داور و زمین و زمان ایراد بگیرم، فقط امیدوارم عدالت رعایت شود و ما بتوانیم نتایجی که می‌گیریم با بازی و تلاش‌مان هماهنگ باشد، باقی آن هر اتفاقی که بیفتد، من نگران نیستم.

هاشمیان در واکنش به این موضوع که تمام فشار‌ها روی او بود و اعضای کادرفنی پرسپولیس خیلی سیبل نشدند و هیچ وقت گفته نشد دستیاران او چه کمکی می‌کنند، گفت: کادرفنی ما بسیار بیشتر از آن چیزی که باید، تلاش و کار می‌کند و از همه آنها راضی هستم. همه آنها تخصص دارند و کارشان را به بهترین شکل انجام می‌دهند. همه جای دنیا مسئولیت فنی با سرمربی است و باید جوابگو باشد. همه ما با هم وفادار و دوست هستیم. در فوتبال ایران اتفاقی می‌افتد که وقتی تیم نتیجه می‌گیرد، تاکتیک و تعویض‌ها بد می‌شوند و همه چیز بد نشان داده می‌شود. زمانی هم که شاید همه چیز درست نباشد، اما نتایج خوب می‌شود، به آن گروه و شخص پاداش می‌دهند. درست است نتایج ما خوب نبوده، اما لیگ امسال هم لیگ عجیب و غریبی بوده؛ از هفته پیش جدول یک مقدار تغییر کرده است و ما هم دیگر فرصت نداریم و اگر بخواهیم قهرمان شویم باید بازی‌هایمان را ببریم.

سرمربی پرسپولیس تصریح کرد: کارمان را حرفه‌ای جلو می‌بریم. در همه جای دنیا تیم‌های بزرگ حاشیه‌های بزرگ هم دارند. بعضی مواقع باید با حاشیه‌هایی دست و پنجه نرم کنیم که از دست من کاری بر نمی‌آید. دنبال بهانه‌گیری نیستم و اگر کسی جای من بود بهانه می‌گرفت، اما باز هم می‌گویم فردا باید ببریم و وظیفه‌ام هم همین است. مطمئن باشید اگر ۱۰ بار دیگر هم به ایران برگردم سبکم همین خواهد بود و هیچ تغییری نمی‌کند. باید وجدان خودمان را بگذاریم که فقط یک مربی مسئول تمام اتفاقاتی که می‌افتد نیست. حاشیه‌ها هم بعضی مواقع درست می‌شود و خود به خود وجود نداشته است. اگر در هر پستی که هستیم تعهد داشته باشیم و دنبال کار سالم باشیم این حاشیه‌ها خیلی کم می‌شود.

او درباره اینکه شرایط رختکن پس از بازی با خیبر چطور بود؟ گفت: طبیعتا بازیکنانی که به پرسپولیس می‌آیند یا آنهایی که از قبل در تیم بودند به قهرمانی فکر می‌کنند و این شرایط در روحیه بازیکنان هست. بازیکنان ما آنقدر باوجدان هستند که بعد از بازی با خیبر، دیدم چقدر شرایط سختی داشتند و به خاطر همین از اول هفته با یک اراده و میل قوی تمرین کردند.

هاشمیان در واکنش به جدایی رضا درویش از مدیرعاملی پرسپولیس و اینکه چه نمره‌ای به او می‌دهد خاطرنشان کرد: وظیفه من کار فنی و تمام تمرکزم روی بازی با ذوب‌آهن است. کار من مدیریتی نیست. مدیر تیم ما افشین پیروانی هست و هر کاری داشته باشیم به او می‌گوییم و آقای پیروانی به اعضای هیئت مدیره ارجاع می‌دهند و من وارد مسائل مدیریتی نمی‌شوم.

سرمربی پرسپولیس درباره شرایط نقل و انتقالاتی و فعالیت دلال‌ها گفت: کار من گرفتن دلال نیست و مسئولانی که باید این کار را انجام بدهند بروند و دلالان را بگیرند. اگر دلال‌ها را آزاد می‌گذارند پس چه هدفی در این ورزش وجود دارد؟ فوتبال باید پاک باشد. وقتی که همه چیز مثل روز روشن است، نباید در موردش حرف بزنیم و باید دلال‌ها را بگیریم. این مباحث حاشیه‌ای باعث نمی‌شود آنها را کنار بگذاریم، اما به هواداران می‌گویم کم کاری از سوی ما در کار نیست. دانش و تخصص لازم را هم داریم، اما یکسری حواشی و مصدومیت‌ها در کنار عوامل فنی باعث شد که نتیجه نگیریم. وظیفه من این است که شرایط را برگردانم، اما در کار‌هایی که از قدرت من خارج است وارد نمی‌شوم. دلالی سال‌هاست در فوتبال ایران وجود دارد و مسئولان این حوزه باید این موضوع را پیگیری کنند.

هاشمیان درباره اینکه برای بازی با ذوب‌آهن تیمش احتیاج به شوک دارد تا به پیروزی برسد؟ عنوان کرد: تیم خودمان و حریف را آنالیز کرده‌ایم، از همه مهم‌تر این است که بازیکنان ما الان خودشان می‌خواهند به پیروزی برسند. درست است من مربی و مسئول هستم، اما بازیکنان هم می‌دانند که در چه جایگاهی قرار دارند. فردا همه باید برای پرسپولیس همدل شویم و نتیجه خوبی بگیریم.