باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - خبرنگار شبکه الاقصی در لبنان اعلام کرد در حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به شهرک شمسطار در شرق این کشور، تا این لحظه دو نفر به شهادت رسیدهاند.
پیش از این شبکه الجزیره از سلسله حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق شرقی لبنان خبر داده بود.
بر اساس گزارشهای اولیه، جنگندههای اسرائیلی ظهر پنجشنبه چندین نوبت اطراف شهرها و روستاهای شمسطار، جنتا و هرمل در منطقه بقاع را هدف قرار دادند.
به گفته خبرنگار الجزیره، این حملات از حدود ساعت ۱۳:۳۰ به وقت محلی آغاز شد و بهصورت متوالی بخشهایی از جرود الهرمل و بقاع را در بر گرفت.
رسانههای عبری از جمله شبکه ۱۲ و روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت نیز تأیید کردند که ارتش صهیونیستی عملیاتی هوایی را در عمق خاک لبنان آغاز کرده است.
ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیهای مدعی شد که در این حملات، یک اردوگاه آموزشی و سایتی برای تولید موشکهای نقطهزن حزبالله در شمال و شرق لبنان هدف قرار گرفته است.
روزنامه "یسرائیل هیوم" نیز مدعی شد هدف از این حملات، تخریب تأسیسات ساخت تسلیحات راهبردی و موشکهای هدایتشونده متعلق به حزبالله بوده است. سخنگوی ارتش صهیونیستی در بیانیهای اعلام کرد که عملیات علیه حزبالله ادامه خواهد داشت.
رسانههای لبنانی اعلام کردند که در جریان حملات رژیم صهیونیستی به شهرک شمسطار، شیشههای یک مدرسه شکسته و شماری از دانشآموزان مجروح و دچار خفگی شدند.