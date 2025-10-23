معاون رئیس جمهور آمریکا الحاق کرانه باختری توسط اسرائیل را رد کرد و رأی کنست را «نمایش سیاسی احمقانه» خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه الحاق کرانه باختری توسط اسرائیل را رد کرد و رأی کنست برای الحاق سرزمین های اشغالی را «یک نمایش سیاسی احمقانه» خواند.
ونس در تلآویو به خبرنگاران گفت: «اگر این یک نمایش سیاسی بود، یک نمایش سیاسی بسیار احمقانه بود و من شخصاً آن را نوعی توهین میدانم. کرانه باختری قرار نیست به اسرائیل الحاق شود.»
او افزود: «سیاست دولت ترامپ این است که کرانه باختری به اسرائیل ضمیمه نشود. این سیاست ما همچنان ادامه خواهد داشت.»
روز گذشته هیئت عمومی کنست رژیم صهیونیستی (پارلمان) در رأی گیری برای تصویب پیشنویس قانون «اعمال حاکمیت بر کرانه باختری» (الحاق و اشغال رسمی این منطقه) در شور اول با ۲۵ رأی موافق در مقابل ۲۴ رأی مخالف، به آن رای داد.
تحلیلگران معتقدند رأی اخیر کنست بخشی از روند سازمانیافتهای است که کابینه راستگرای "اسرائیل" برای تثبیت اشغال و حذف عملی گزینه کشور فلسطینی در پیش گرفته است؛ روندی که اگر جامعه جهانی در برابر آن نایستد، میتواند معادلات سیاسی خاورمیانه را وارد مرحلهای بحرانیتر کند.
با وجود پایبندی حماس و گروههای مقاومت فلسطین به توافق آتشبس، رژیم اشغالگر بارها اقدام به نقض آن کرده و به مفاد آن از جمله در زمینه بازگشایی گذرگاهها و ورود کمکهای بشردوستانه پایبند نبوده است و آمریکا به عنوان ناظر امضای توافق تاکنون اقدامی در راستای ملزم کردن رژیم اشغالگر به پایبندی به تعهداتش انجام نداده است.
در رابطه با الحاق کرانه باختری نیز مقامات آمریکایی صرفا به اظهارنظر و اعلام مخالفت بسنده کردند و با وجود موافقت اخیر کنست رژیم صهیونیستی با طرح الحاق کرانه باختری، آمریکاییها در عمل هیچ اقدامی علیه این رژیم صورت ندادند.
منبع: آناتولی