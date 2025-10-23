باشگاه خبرنگاران جوان- نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان، به دعوت رسمی ترکمنستان در سیامین نمایشگاه و کنفرانس بینالمللی نفت و گاز این کشور در شهر عشقآباد شرکت کرد.
در این رویداد بینالمللی که با حضور مقامات عالیرتبه، متخصصان و نمایندگان شرکتهای بینالمللی برگزار شد، هیأت افغانستان با مقامات و سرمایهگذاران خارجی دیدار و درباره توسعه روابط اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری و همکاریهای مشترک در بخشهای نفت، گاز و صنایع وابسته تبادل نظر کرد.
این سفر در ادامه تلاشهای اخیر طالبان برای تقویت روابط اقتصادی منطقهای صورت گرفته است. پیش از این، عبدالغنی برادر، سرپرست معاونت اقتصادی طالبان، با قربانقلی بردیمحمدوف، رهبر ترکمنستان، درباره پروژه خط لوله گاز تاپی دیدار کرده بود. پروژه ۱۰ میلیارد دلاری تاپی که قرار است گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند برساند، با وجود چالشهای امنیتی، سیاسی و مالی و تأخیر در اجرا، کماکان به عنوان پروژهای استراتژیک در کانون توجه منطقه باقی مانده است.