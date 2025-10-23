باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان روز پنجشنبه یکم آبان ۱۴۰۴ در دومین برنامه یازدهمین سفر استانی دولت به استان آذربایجان غربی و در دیدار با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی این استان با تأکید بر اهمیت گفت‌وگو و جمع‌بندی منسجم دیدگاه‌ها اظهار داشت: هدف ما شنیدن نظرات و پیشنهادهای فعالان اقتصادی است، اما لازم است مباحث به‌صورت منظم، دسته‌بندی‌شده و هدفمند مطرح شود تا بتوان به جمع‌بندی دقیق‌تری دست یافت.

وی با اشاره به نشست‌های منظم دولت با بخش‌های تولیدی و تجاری گفت: در تهران جلسات منظمی با اعضای اتاق و فعالان اقتصادی برگزار می‌کنیم. هر ماه با حضور کارآفرینان نشست جداگانه‌ای داریم تا مسائل و مشکلات هر صنف به‌صورت تخصصی بررسی شود.

پزشکیان افزود: برای هر بخش از صنعت، وزیر مربوطه مسئول پیگیری مستقیم مشکلات صنوف شده تا با تشکیل مستمر جلسات، راهکارهای اجرایی مشخصی ارائه شود. در پایان هر ماه، نتایج این گفت‌وگوها جمع‌بندی و بررسی می‌شود تا موانع واقعی از مسیر تولید و تجارت برداشته شود.

وی تأکید کرد: باور داریم راه عبور از مشکلات اقتصادی و مقابله با فشار تحریم‌ها از مسیر تولید و صادرات می‌گذرد. هر مانعی که از جانب دولت وجود داشته باشد، با همکاری دستگاه‌ها رفع خواهد شد تا مسیر تجارت برای فعالان اقتصادی هموار شود.

رئیس‌جمهور با اشاره به سخنان مطرح شده در جلسه درباره ضرورت ایجاد سازوکارهای تشویقی برای فعالان اقتصادی اظهار داشت: پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی استاندار نیز در همین راستاست و ما آمادگی داریم با استفاده از اختیارات قانونی، زمینه اجرای این طرح‌ها را فراهم کنیم. لازم است موانع موجود شناسایی و به ما اعلام شود تا بتوانیم در تهران نسبت به رفع آن‌ها اقدام کنیم.

وی افزود: اگر چه جلسات مستمر با فعالان اقتصادی هر ماه برگزار می‌شود، اما باید پذیرفت که مشکلات انباشته‌شده سال‌های گذشته در مدت کوتاه حل نخواهد شد؛ مسیر اصلاح آغاز شده و با همکاری اتاق بازرگانی و کارآفرینان، روند رفع موانع با جدیت ادامه دارد.

پزشکیان ادامه داد: شب گذشته نیز با مدیران صنعت پتروشیمی نشست داشتیم تا درباره مشکلات موجود گفت‌وگو کنیم. تلاش ما این است که موانع از مسیر تولید و صادرات برداشته شود تا فعالان اقتصادی بتوانند بدون دغدغه کار خود را انجام دهند.

وی با بیان اینکه اعتقاد ما بر این است که صنوف باید خودشان روند کار را مدیریت و بر عملکرد خود نظارت کنند، تأکید کرد: تجربه نشان داده نظارت‌های بیرونی به تنهایی مشکل را حل نکرده و نخواهد کرد. باید خود فعالان اقتصادی در اصلاح روندها، بهبود کیفیت و ارتقای استانداردها نقش مستقیم داشته باشند.

پزشکیان یادآور شد: این مسیر در حال اجراست و اگر پیشنهاد تازه‌ای از سوی فعالان اقتصادی مطرح شود، دولت آماده اجرای آن است. در سطح عالی نیز هر هفته در روزهای چهارشنبه، جلسات ویژه‌ای با حضور وزیران و مدیران ارشد حوزه‌های سرمایه‌گذاری، نفت، گاز، پتروشیمی و صادرات برگزار می‌شود تا میزان پیشرفت پروژه‌ها بررسی و موانع به‌صورت دقیق پیگیری شود.

برتری فقط در درست‌کاری و بی‌خطایی است.

وی ادامه داد: اختلاف و درگیری زمانی شکل می‌گیرد که آگاهی وجود نداشته باشد. گفت‌وگو باید بر محور حقیقت باشد، نه تعصب. هر کس بتواند راهی بهتر برای حل مشکلات ارائه دهد، صرف‌نظر از جایگاه، جنسیت یا گرایش، باید مورد احترام و قدردانی قرار گیرد. کسی که می‌تواند کشور را از بن‌بست نجات دهد، باید دستش را فشرد و از او حمایت کرد.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: امید است بتوانیم با گفت‌وگویی مبتنی بر شواهد و حقیقت، در مسیر وحدت و پیشرفت حرکت کنیم و تصمیم‌ها را بر اساس حق، نه سلیقه، اتخاذ کنیم تا آینده‌ای روشن برای کشور رقم بخورد.

وی با تأکید بر صداقت و درست‌کرداری در اداره کشور اظهار داشت: این سخنان را بارها گفته‌ام و تکرار آن برای یادآوری است تا رفتارهایمان اصلاح شود. بزرگ‌ترین ظلم آن است که کسی به مردم دروغ بگوید یا سخن درست را انکار کند. دروغ به مردم، دروغ به خداست.

پزشکیان افزود: متقی کسی است که اگر سخن حق را شنید، در برابر آن سر فرود آورد. اگر این اصل ساده در جامعه اجرا شود، کشور گلستان می‌شود و بسیاری از مشکلات از میان می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: دولت آماده است تا هر مقدار که ممکن است، اختیارات را به استان‌ها واگذار کند. هیچ برتری میان ما نیست، همه باید در کنار هم باشیم و برای آبادانی کشور تلاش کنیم.

رئیس‌جمهور گفت: باید دست در دست هم دهیم تا جامعه، شهر و کشور را از مشکلات موجود عبور دهیم و به عزت و سربلندی برسانیم.‌ایمان دارم که شما می‌توانید و ما نیز می‌توانیم.