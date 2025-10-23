باشگاه خبرنگاران جوان - پاییز، با رنگهای گرم و هوای خنک، فرصتی بینظیر برای کاوش در روستاهای صخرهای ایران است؛ روستاهایی که با معماری سنگی و زندگی سنتی در دل کوهها و صخرهها، گویی از دل تاریخ سر برآوردهاند.
در ادامه، هفت روستای صخرهای بکر و کمتر شناختهشده معرفی میشود که از شلوغی مقاصد معروف به دورند و برای سفرهای کوتاهمدت (یکروزه یا دوروزه) ایدئالاند. این مکانها، با ترکیبی از تاریخ، فرهنگ و طبیعت، شما را به سفری در زمان دعوت میکنند. از روستاهای کندهشده در کوههای زاگرس تا خانههای سنگی کویر؛ که تجربهای اصیل از ایران کهن را ارائه میدهند. کولهپشتی خود را آماده کنید و به دل سنگ بزنید.
روستای کندوان، در ۶۰ کیلومتری جنوب تبریز، با خانههای کلهقندی کندهشده در صخرههای آتشفشانی، یکی از شگفتیهای معماری ایران است. از تبریز، از طریق جاده اسکو به کندوان بروید؛ سفری حدود یک ساعت در پیش دارید.
دمای پاییزی (۱۰-۱۸ درجه) برای پیادهروی در کوچههای سنگی، عکاسی از خانهها و خرید عسل محلی ایدئال است. اقامت در خانههای صخرهای بومگردی و رستورانهای محلی با غذاهایی مثل کوفته تبریزی در دسترس شماست. مسیرهای سنگی شیبدارند؛ کفش مناسب بپوشید. کندوان، با معماری ۷۰۰ ساله، شما را به قلب تاریخ آذربایجان میبرد.
روستای میمند، در ۳۶ کیلومتری شهربابک کرمان، روستایی با خانههای کندهشده در دل کوه است که قدمتی ۱۲ هزار ساله دارد. از کرمان، به شهربابک و سپس میمند بروید؛ سفری حدود ۳ ساعت در پیش است.
پاییز، با دمای ۱۵-۲۲ درجه، برای کاوش در خانههای زیرزمینی، بازدید از آتشکده ساسانی و خرید پسته محلی مناسب است. اقامتگاههای صخرهای و رستورانهای شهربابک با غذاهایی مثل بزقرمه موجودند. از لمس آثار باستانی پرهیز کنید و چراغقوه ببرید. میمند، با تاریخ کهن و معماری بینظیرش، گنجینهای پنهان است.
روستای ورکانه، در ۲۰ کیلومتری جنوب شرق همدان، روستایی با خانههای سنگی و معماری رنسانس ایرانی است. از همدان، به ورکانه بروید؛ مسیری حدود ۳۰ دقیقه در پیش دارید.
دمای ۱۰-۱۸ درجه برای پیادهروی، عکاسی از کوچههای سنگی و خرید لبنیات محلی مناسب است. اقامتگاههای بومگردی و رستورانهای همدان با غذاهایی مثل آش ورکانه موجودند. مسیرهای روستایی ایمناند، اما کفش مناسب بپوشید. ورکانه، با بافت سنگی و تاریخش، شما را به گذشته میبرد.
روستای پالنگان، در ۵۰ کیلومتری کامیاران، روستایی پلکانی با خانههای سنگی و رودخانهای خروشان است. در سفری ۲ ساعته، از سنندج به کامیاران و سپس پالنگان بروید تا به این نقطه برسید.
دمای ۱۲-۲۰ درجه و برگهای پاییزی برای پیادهروی در کوچهها، عکاسی و خرید عسل وحشی ایدئالاند. اقامتگاههای سنتی و رستورانهای محلی با غذاهایی مثل دوخهوا موجودند. مسیرهای پلکانی شیبدارند؛ کفش ضدلغزش بپوشید. پالنگان، با فرهنگ کردی و معماری صخرهای، شما را مسحور میکند.
روستای سرآقاسید، در ۴۵ کیلومتری یاسوج، روستایی پلکانی با خانههای سنگی در دل زاگرس است. از یاسوج، به سمت سیسخت و سپس سرآقاسید بروید؛ سفری حدود یک ساعت و نیم پیش روی شماست. دمای پاییزی (۱۰-۱۸ درجه) برای کاوش در کوچهها، عکاسی از مناظر پاییزی و خرید گیاهان دارویی مناسب است. اقامتگاههای بومگردی و رستورانهای یاسوج با غذاهایی مثل آش کارده موجودند. مسیرهای کوهستانی ناهموارند؛ کفش مناسب ببرید. سرآقاسید، با طبیعت و معماریاش، آرامشی بینظیر دارد.
روستای کنگ، در ۳۰ کیلومتری غرب مشهد، روستایی پلکانی با خانههای سنگی و باغهای میوه است. از مشهد، به سمت طرقبه و کنگ بروید؛ حدود ۴۵ دقیقه راه در پیش دارید.
دمای ۱۲-۲۰ درجه برای پیادهروی، عکاسی از خانههای سنتی و خرید پسته محلی مناسب است. اقامتگاههای بومگردی و رستورانهای طرقبه با غذاهایی مثل شیشلیک موجودند. کوچههای سنگی شیبدارند؛ کفش راحت بپوشید. کنگ، با تاریخ و طبیعتش، گویی تکهای از تاریخ خراسانه.
روستای تیس، در ۱۰ کیلومتری شمال چابهار، روستایی با خانههای سنگی و غارهای باستانی است. از چابهار، به تیس بروید؛ حدود ۲۰ دقیقه طول میکشد.
دمای پاییزی (۲۲-۲۸ درجه) برای بازدید از غارهای بان مسیتی، عکاسی و خرید صنایعدستی بلوچی مناسب است. اقامتگاههای بومگردی و رستورانهای چابهار با غذاهایی مثل بریانی ماهی موجودند. مسیرهای صخرهای ایمناند، اما چراغقوه ببرید. تیس، با تاریخ کهن و فرهنگ بلوچی، مقصدی رمزآلود است.
منبع: خبرآنلاین