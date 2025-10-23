رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان، دستورات مهمی برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اطفال، ساماندهی وضعیت قضایی مددجویان و جلوگیری از نگهداری غیرضروری آنان در کانون اصلاح و تربیت صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ حجت‌الاسلام علی نخعی، در حاشیه بازدید از کانون اصلاح و تربیت کرمان بیان کرد: جلسه‌ای تخصصی با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، رئیس محاکم کیفری دو کرمان، جمعی از معاونین دادستان مرکز استان و دادستان ماهان در محل کانون اصلاح و تربیت کرمان برگزار شد که در آن، مسائل و چالش‌های مربوط به روند رسیدگی قضایی اطفال و نوجوانان بررسی و تصمیمات مهمی به تصویب رسید.

** تعیین شعب ویژه برای رسیدگی به جرائم اطفال

وی اظهار داشت: بر اساس مصوبات این نشست، شعب ۱۱۰، ۱۰۶ و ۱۰۴ دادگاه‌های کیفری دو و شعب ۳ و ۱۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان به‌عنوان شعب ویژه رسیدگی به جرائم اطفال تعیین شدند، همچنین مقرر شد از طریق دادگستری و دادستان مرکز استان، شعب ویژه بازپرسی و جزایی اطفال در شهرستان‌های تابعه نیز مشخص شوند.

حجت الاسلام نخعی افزود: در خصوص اطفال زیر ۱۵ سال که گاه با قرار نگهداری موقت به کانون معرفی می‌شوند، موضوع بر اساس ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی و با هدف ایجاد وحدت رویه، در شورای قضایی استان مطرح و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

وی تصریح کرد: به منظور تفکیک دقیق پرونده‌ها و جلوگیری از ارجاع نادرست، مقرر شد کلیه کلانتری‌ها و ضابطان قضایی مکلف شوند بر روی پرونده‌های مربوط به اطفال برچسب مخصوص "اطفال" نصب کنند و از نگهداری غیرضروری آنان در بازداشتگاه‌ها خودداری کنند، در موارد ضروری نیز نگهداری باید در محل مناسب و جدا از متهمان بزرگسال صورت گیرد.

** احداث ساختمان جدید برای دادگاه ویژه اطفال

رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان بیان کرد: با توجه به مصوبات شورای قضایی استان در سال گذشته، احداث ساختمان مستقل برای دادگاه ویژه اطفال در دستور کار قرار گرفته تا رسیدگی‌ها در فضایی تخصصی، ایمن و متناسب با شرایط سنی مددجویان انجام شود.

وی افزود: در خصوص برخی نواقص موجود در برگه‌های قرار صادره از شعب قضایی نیز مقرر شد پیش از پذیرش مددجو، موضوع از طریق دادستان و شعبه مربوطه استعلام شود و این موضوع جهت رفع کامل نقص در شورای قضایی استان بررسی شود.

حجت الاسلام نخعی همچنین گفت: با توجه به وجود مددجویان فاقد سرپرست یا دارای سرپرست نامناسب، مقرر شد با همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم و سازمان بهزیستی جلسه‌ای تخصصی در محل کانون برگزار شود تا برای ساماندهی این افراد و پیشگیری از بزه مجدد تصمیمات اجرایی اتخاذ گردد.

وی خاطرنشان کرد: از آنجا که بیش از ۹۹ درصد مددجویان کانون تحت قرار نگهداری هستند، به دادستان‌های سراسر استان ابلاغ شد که در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌ها اقدام کنند و از صدور قرار‌های منجر به اعزام اطفال به کانون، مگر در موارد ضروری، خودداری کنند.

رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان در پایان گفت: برای نظارت بر اجرای مصوبات، مقرر شد نشستی ویدئوکنفرانسی با حضور دادستان‌ها، قضات، بازپرسان ویژه اطفال، مسئولان کانون اصلاح و تربیت و اداره کل زندان‌ها برگزار شود که هدف اصلی این اقدامات، تسریع در رسیدگی، اصلاح و بازپروری اطفال و حفظ کرامت انسانی آنان است.

وی یادآور شد: این تصمیمات در پی بازدید اخیر رئیس‌کل دادگستری استان کرمان از کانون اصلاح و تربیت و دستور مستقیم وی برای بررسی و رفع مشکلات حقوقی و قضایی این مرکز اتخاذ شده است.

