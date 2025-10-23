باشگاه خبرنگاران جوان- علیرضا بیکدلی، دیپلمات ایرانی و سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، با اشاره به علاقه اتباع افغانستانی به کار و زندگی در ایران، گفت: اتباع افغانستانی ایران را بهترین مکان برای کار کردن میدانند و از تسهیلات مختلف اشتغال در کشور ما استفاده میکنند.
وی با بیان اینکه ایران زیرساختهای لازم برای ساماندهی صدور ویزا را در اختیار دارد، افزود: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دارای یکی از مترقیترین سامانههای اعطای ویزا در منطقه است و این سامانه میتواند مبنای مناسبی برای مدیریت هوشمند ورود اتباع خارجی، بهویژه اتباع افغانستانی باشد.
این دیپلمات ایرانی در ادامه با تأکید بر اهمیت موضوع زیارت برای مردم افغانستان اظهار داشت: زیارت امام رضا (ع) و زیارت عتبات عالیات برای اتباع افغانستانی صرفاً یک روند اداری نیست، بلکه یک باور عمیق دینی و اعتقادی است. هر فردی که نیت زیارت دارد باید بتواند این مسیر را طی کند و هرگونه مانعتراشی در این زمینه مسئولیت شرعی و اخلاقی بهدنبال خواهد داشت.
وی در عین حال تصریح کرد: در حال حاضر بهمنظور ساماندهی ورود اتباع، مسیر زیارت برای زائران افغانستانی محدود شده است. واقعیت این است که بخشی از زائران – حدود ۵۰ درصد – پس از ورود به ایران، بهصورت بلندمدت در کشور ماندگار میشدند و این مسئله نیازمند مدیریت دقیقتری بود.
بر این اساس، پیشنهاد شده است که زیارت امام رضا (ع) برای اتباع افغانستانی صرفاً در محدوده ولایت خراسان رضوی انجام شود و زائران تنها مجاز به اقامت در شهر مشهد باشند.
وی همچنین درباره توسعه همکاریها در حوزه گردشگری گفت: در بخش گردشگری عمومی نیز همین الگو دنبال خواهد شد؛ بهگونهای که شرکتهای گردشگری داخلی ایران از طریق همکاری با شرکتهای معتبر افغانستانی، روند صدور روادید گردشگری را تسهیل کنند. البته ضروری است که شرکتهای صوری و غیرواقعی شناسایی و از فعالیت آنها جلوگیری شود تا روند همکاریها دچار مشکل نشود.
وی افزود: در حوزه گردشگری سلامت نیز همین رویکرد وجود دارد و همکاری شرکتهای دو کشور میتواند زمینهساز گسترش این بخش مهم باشد.
در پایان، علیرضا بیکدلی با اشاره به تکمیل شدن جاده فراه خاطرنشان کرد: با توجه به پایان یافتن پروژه جاده فراه، بزودی بخشی از زائران از مناطق جنوبی و شرقی افغانستان میتوانند از مسیر خراسان جنوبی وارد ایران شوند که این امر موجب کوتاهتر شدن مسیر زیارت و تسهیل رفتوآمد زائران خواهد شد.