تیم ملی والیبال ساحلی زیر ۱۶ سال ایران در چهارمین دیدار خود در مرحله مقدماتی بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین نتیجه را به قزاقستان واگذار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان از ۳۰ مهر تا نهم آبان سال جاری به میزبانی کشور بحرین برگزار می‌شود و مسابقات والیبال ساحلی از ۲۸ مهر آغاز شد و تا ۴ آبان پیگیری می‌شود.

در مسابقات والیبال ساحلی پسران این بازی‌ها ۱۲ تیم حضور دارند که تیم ایران با تیم‌های چین، قزاقستان، عربستان سعودی، مالزی و مغولستان در گروه نخست همگروه است.

ماهان جهانی فر و ابوالفضل مرزبان ملی‌پوشان والیبال ساحلی ایران که در سه دیدار قبلی خود دو برد برابر مالزی و عربستان و یک شکست مقابل چین ثبت کردند، از ساعت ۱۴:۳۰ امروز در چهارمین دیدار خود به مصاف قزاقستان رفتند.

ملی پوشان جوان والیبال ساحلی ایران در این دیدار دو بر یک و با امتیاز‌های ۲۱ بر ۱۴، ۱۴ بر ۲۱ و ۱۵ بر ۱۳ مغلوب حریف شدند.

تیم ملی والیبال ساحلی زیر ۱۶ سال ایران از ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه فردا (جمعه دوم آبان) در پنجمین و آخرین دیدار مرحله مقدماتی به مصاف مغولستان می‌رود.

در پایان مرحله گروهی چهار تیم برتر هر گروه به مرحله یک چهارم نهایی صعود می‌کنند.

برچسب ها: تیم والیبال ساحلی ایران ، والیبال ساحلی ایران ، والیبال ساحلی آسیا
خبرهای مرتبط
بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵؛
دومین پیروزی متوالی ملی‌پوشان ساحلی
بازی‌های آسیایی جوانان بحرین_۲۰۲۵؛
سید میلاد تقوی: توقع از تیم‌های ملی والیبال در بازی‌های آسیایی جوانان بالاست و این منطقی است
برگزاری دومین اردوی المپیکی برای تیم ملی والیبال ساحلی ناشنوایان
پایان کار ملی‌پوشان والیبال ساحلی در قهرمانی زیر ۱۸ سال جهان
والیبال ساحلی زیر ۲۱ سال جهان؛ نخستین حضور ایران در جمع ۱۶ تیم برتر
بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵؛
تیم ملی والیبال ساحلی ایران گام نخست را محکم برداشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دختران کبدی‌کار ایران نایب قهرمان جهان شدند
پسران کبدی‌کار ایران نایب قهرمان شدند
رده‌بندی نهایی کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ قهرمانی مقتدرانه ایران
افتخار آفرینان تکواندو پاداش نقدی خود را دریافت کردند + فیلم
پاداش هت‌تریک برابر المپیاکوس برای فرمین لوپز + فیلم
ثبت سومین برد متوالی برای شاگردان غلامی
قرارداد مسی با اینتر میامی تمدید شد
عباس‌پور به مدال نقره جهان بسنده کرد
دختران فوتسالیست گام نخست را مقتدرانه برداشتند
حریفان آزادکاران ایرانی مشخص شدند
آخرین اخبار
افتخار آفرینان تکواندو پاداش نقدی خود را دریافت کردند + فیلم
رده‌بندی نهایی کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ قهرمانی مقتدرانه ایران
قرارداد مسی با اینتر میامی تمدید شد
صعود تیم ملی پدل بانوان ایران به فینال قهرمانی آسیا
ابوالفضل مهمدی برنز گرفت
عباس‌پور به مدال نقره جهان بسنده کرد
دختران فوتسالیست گام نخست را مقتدرانه برداشتند
پسران کبدی‌کار ایران نایب قهرمان شدند
فوتسال مردان ایران در گروه مرگ قرار گرفت
سربازان ایران در جنگ نرم خواهیم بود
نوروزی از راهیابی به فینال ناکام ماند
درویشی به فینال دوی ۱۰۰ متر راه یافت + فیلم
ثبت سومین برد متوالی برای شاگردان غلامی
دختران کبدی‌کار ایران نایب قهرمان جهان شدند
حریفان آزادکاران ایرانی مشخص شدند
پاداش هت‌تریک برابر المپیاکوس برای فرمین لوپز + فیلم
ارسال پیش نویس قرارداد برای اوسمار/ مربی برزیلی هفته آینده به تهران می‌آید
محمدامین حبیب زاده برنزی شد
سنا شایگان سوم شد
قزاقستان، جدیدترین قربانی قدرت‌نمایی پسران هندبال ایران
تیم ملی زیر ۱۶ سال ساحلی مغلوب قزاقستان شد
رئیس فدراسیون جهانی تکواندو ابقا شد/ ساعی برای هیات اجرایی رای نیاورد
هیچ انگیزه مادی در ماندن من در پرسپولیس وجود ندارد/ متاسفانه گریبانگیر یکسری مسائل حاشیه‌ای شدیم
تودور: فرصت‌سوزی کردیم/ به مهارت و شانس ویینسیوس باختیم
دختران ایران اردن را هم مقتدرانه شکست دادند
بازی‌های آسیایی جوانان/ سومین برد متوالی تیم ملی زیر ۱۸ سال دختر
یورش دیوانه‌وار هری کین به توپ طلا؛ ۲۰ گل در ۱۲ بازی
تکواندوی قهرمانی جهان؛ سلیمی و کیانی رقبای‌شان را شناختند
تیم میکس پومسه ایران طلایی شد + تصاویر
سید صالحی: هواداران استقلال و سپاهان انتظاری جز برد از تیم‌شان نداشتند