باشگاه خبرنگاران جوان - سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان از ۳۰ مهر تا نهم آبان سال جاری به میزبانی کشور بحرین برگزار میشود و مسابقات والیبال ساحلی از ۲۸ مهر آغاز شد و تا ۴ آبان پیگیری میشود.
در مسابقات والیبال ساحلی پسران این بازیها ۱۲ تیم حضور دارند که تیم ایران با تیمهای چین، قزاقستان، عربستان سعودی، مالزی و مغولستان در گروه نخست همگروه است.
ماهان جهانی فر و ابوالفضل مرزبان ملیپوشان والیبال ساحلی ایران که در سه دیدار قبلی خود دو برد برابر مالزی و عربستان و یک شکست مقابل چین ثبت کردند، از ساعت ۱۴:۳۰ امروز در چهارمین دیدار خود به مصاف قزاقستان رفتند.
ملی پوشان جوان والیبال ساحلی ایران در این دیدار دو بر یک و با امتیازهای ۲۱ بر ۱۴، ۱۴ بر ۲۱ و ۱۵ بر ۱۳ مغلوب حریف شدند.
تیم ملی والیبال ساحلی زیر ۱۶ سال ایران از ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه فردا (جمعه دوم آبان) در پنجمین و آخرین دیدار مرحله مقدماتی به مصاف مغولستان میرود.
در پایان مرحله گروهی چهار تیم برتر هر گروه به مرحله یک چهارم نهایی صعود میکنند.