باشگاه خبرنگاران جوان - من از نزدیک میبینم که سالم پیر شدن یعنی چه.» این جمله را سوزی دیجیووانا، متخصص سالمندی با بیش از ۲۲ سال تجربه در کار با سالمندان، در گفتوگو با مجله EatingWell میگوید. او در طول سالها فعالیتش در مراکز سالمندان و بیمارستانها، از نزدیک دیده است چه عواملی باعث سلامت، شادی و طول عمر بیشتر میشوند و چه چیزهایی انسان را از درون فرسوده میکند.
دیجیووانا فلسفه خود را در قالب سه واژه کلیدی خلاصه کرده است: فعال بمان، بالغ باش، و بپذیر.
او این سه اصل را «سه A برای سالمندی سالم» مینامد.
به گفتهی این متخصص، سالمندانی که از نظر جسمی و اجتماعی فعال هستند، کیفیت زندگی بالاتری دارند. ورزش روزانه، شرکت در کلاسهای گروهی، پیادهروی با دوستان، یا حتی حضور در جمعهای خانوادگی به بدن و ذهن انرژی میدهد.
پژوهشها نیز نشان میدهند که ارتباطات اجتماعی بیشتر، با کاهش خطر مرگ و افزایش امید به زندگی ارتباط مستقیم دارد.
بلوغ در دوران سالمندی یعنی مسئولیتپذیری نسبت به آینده. دیجیووانا میگوید: «بسیاری از سالمندان حتی در ۸۰ یا ۹۰ سالگی هنوز وصیتنامه، وکالتنامه یا دستورات درمانی خود را تنظیم نکردهاند.»
او توصیه میکند هر فرد از میانسالی به بعد باید درباره آیندهی مالی، درمانی و خواستههایش با خانواده صحبت کند.
به گفتهی او، انجام این کارها نهتنها اضطراب را کم میکند، بلکه آرامش و حس رهایی به همراه دارد.
پیری با تغییر همراه است و مقاومت در برابر آن تنها استرس و ناامیدی میآورد.
دیجیووانا میگوید: «پذیرفتن محدودیتها به معنای تسلیم شدن نیست؛ بلکه یعنی یاد بگیری چطور با تواناییهای جدیدت هماهنگ شوی.»
مطالعات علمی نیز نشان دادهاند افرادی که انعطافپذیرترند و با تغییرات کنار میآیند، عمر طولانیتر و آرامتری دارند.
سالم پیر شدن یعنی همراه شدن با زمان، نه جنگیدن با آن.
دیجیووانا باور دارد که پذیرش، تحرک و ارتباط اجتماعی سه پایهی اصلی عمر شاد و طولانی هستند.
او میگوید: «کسانی که مرگ را پذیرفتهاند، بیشتر از زندگی لذت میبرند. قدردان لحظهاند، چون میدانند هنوز فرصت دارند که زندگی کنند.»
