دفتر رسانه‌ای غزه با محکوم کردن تصمیم اسرائیل مبنی بر تداوم ممنوعیت ورود خبرنگاران خارجی به نوار غزه، این را تلاشی برای پنهان کردن جنایات دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دفتر رسانه‌ای دولت غزه ممنوعیت مستمر ورود خبرنگاران خارجی به نوار غزه توسط رژیم تروریستی اسرائیل را محکوم کرد و تصمیم اخیر دادگاه عالی این رژیم تروریستی را به عنوان تلاشی برای پنهان کردن جنایات خود و کنترل روایت، محکوم کرد.

این اقدام، سومین سال متوالی محدودیت‌های رسانه‌ای است که آزادی بیان را نقض کرده و مردم جهان را از دسترسی به حقیقت محروم می‌کند. با این وجود خبرنگاران محلی با وجود خطرات بسیار زیاد، به گزارش‌دهی ادامه داده‌اند؛ به طوری که از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۲۵۵ خبرنگار شهید، ۴۸ نفر زندانی و بسیاری دیگر زخمی شده‌اند.

این دفتر از خبرنگاران بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشر خواست تا اقدامات مشخصی انجام دهند و تاکید کرد که اجازه ورود رسانه‌های خارجی برای آشکار ساختن حقایق میدانی و پایان دادن به قطعی اطلاعاتی شکل گرفته توسط رژیم تروریستی اسرائیل، حیاتی است.

شب گذشته سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار آن شد که نوار غزه به روی خبرنگارانی که از اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) از دسترسی مستقل به این منطقه محروم شده اند، باز شود. این سازمان اعلام کرد که به دادخواست حقوقی «انجمن مطبوعات خارجی» پیوسته است که خواهان باز شدن مرزها به روی خبرنگاران مستقل است.

منبع: قدس نیوز

