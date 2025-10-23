باشگاه پرسپولیس پیش قرارداد و آفر را به صورت رسمی برای اوسمار سرمربی برزیلی ارسال کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیران باشگاه پرسپولیس بعد از کسب نتایج ضعیف تیم خود تصمیم گرفتند که تغییر و تحولاتی در کادر فنی سرخپوشان به وجود آورند براین اساس آنها با گزینه‌هایی همانند اوسمار و برانکو مذاکراتی داشتند. البته برانکو آب پاکی بر روی دست پرسپولیسی‌ها ریخت و حضورش در این تیم منتفی شد.  

به هر حال اعضای  هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس بر روی مذاکره با اوسمار سرمربی برزیلی سابق خود به جمع بندی نهایی رسیدند و توافقات اولیه بین طرفین صورت گرفته است.  

طبق پیگیری‌های صورت گرفته، باشگاه پرسپولیس تقریبا در تمام مفاد قرارداد با اوسمار به توافق رسیده و تنها یکی، دو بند و مبلغ قرارداد مانده و ۲ طرف در حال مذاکره روی این موضوعات هستند. طبق برنامه قرار است امروز دور سوم مذاکرات با اوسمار صورت بگیرد.  

البته نماینده اوسمار امروز با مدیران پرسپولیس مذاکره می‌کند و کلیات هم مصوب شده و فقط جزئیات مانده است. طبق برنامه قرار است امروز پیش قرارداد و آفر به صورت رسمی برای اوسمار ارسال شود. اگر این مربی موافقت کند، او هفته بعد به تهران می‌آید.  

تبادل نظر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۳۰ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
فوتبال باید خصوصی یازی بشه نه از جیب مردم بدبخت با مالیات مردم وبیت المال هزینه های بسیار گزاف بکنن ولی عرضه خصوصی سازی نیست واگر بشه دیگه دزدی هم نمیشه کردپس هیچ وقت نمیشه من با اینکه طرفدار فوتبالم ولی با این حال راضی نیستم از پول مالیات وحق بیت المال من یک ریال خرج فوتبال بشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۹ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
چون استقلال ساپینتو رو اورده شما هم اسمار میخواهید بیارید. اسمار کمک خوبی شاید باشد اما سرمربی نه. اکر در پرسپلیس خوب بود بخاطر ابزار اونروز که میراث برانکو بود و یحیی و اسمار از اون میراث قهرمانی چیدند.
۰
۰
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۸:۱۰ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
مربی ای که بار دوم بیاد، احتمال زیاد نتیجه نمیگیره
۲
۴
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۷:۵۱ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
سطح مربیهای باشگاهی از تیم ملی قویتر هست
خجالت اور هست
پشت پرده کار با مربی ضعیف همانند قلعه نویی برای تیم ملی ایران چیه؟
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۰ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
فردا نتیجه نمی گیرد میگوید من تیم را نبستم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۷ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
اوسمار نتیجه گرفت چی میشود یکی دوسال دیگه بانگ شهر منحل میشود
۳
۱
پاسخ دادن
