باشگاه پرسپولیس پیش قرارداد و آفر را به صورت رسمی برای اوسمار سرمربی برزیلی ارسال کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیران باشگاه پرسپولیس بعد از کسب نتایج ضعیف تیم خود تصمیم گرفتند که تغییر و تحولاتی در کادر فنی سرخپوشان به وجود آورند براین اساس آنها با گزینه‌هایی همانند اوسمار و برانکو مذاکراتی داشتند. البته برانکو آب پاکی بر روی دست پرسپولیسی‌ها ریخت و حضورش در این تیم منتفی شد.

به هر حال اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس بر روی مذاکره با اوسمار سرمربی برزیلی سابق خود به جمع بندی نهایی رسیدند و توافقات اولیه بین طرفین صورت گرفته است.

طبق پیگیری‌های صورت گرفته، باشگاه پرسپولیس تقریبا در تمام مفاد قرارداد با اوسمار به توافق رسیده و تنها یکی، دو بند و مبلغ قرارداد مانده و ۲ طرف در حال مذاکره روی این موضوعات هستند. طبق برنامه قرار است امروز دور سوم مذاکرات با اوسمار صورت بگیرد.

البته نماینده اوسمار امروز با مدیران پرسپولیس مذاکره می‌کند و کلیات هم مصوب شده و فقط جزئیات مانده است. طبق برنامه قرار است امروز پیش قرارداد و آفر به صورت رسمی برای اوسمار ارسال شود. اگر این مربی موافقت کند، او هفته بعد به تهران می‌آید.