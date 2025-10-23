وزیر دارایی اسرائیل ضمن رد قاطعانه شرط عربستان برای عادی‌سازی با لحنی نژادپرستانه به ریاض توصیه کرد: «نه متشکرم، به شترسواری در صحرا ادامه دهید.»

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم تروریستی اسرائیل گفت که با هیچ توافق عادی‌سازی روابط با عربستان سعودی در صورتی که شامل تشکیل کشور فلسطین  باشد، موافقت نخواهد کرد و در توهینی آشکار ادامه داد: «نه متشکرم، به شترسواری ادامه دهید.»

اظهارات اسموتریچ در جریان کنفرانسی با عنوان «هلاخا در عصر فناوری» که توسط موسسه زومیت و روزنامه «مکُور ریشون» برگزار شد، مطرح گردید. وی گفت: «اگر عربستان سعودی به ما بگوید: عادی‌سازی در ازای یک کشور فلسطینی،‌ ای دوستان،  نه متشکرم. به شترسواری در صحرای عربستان ادامه دهید. »

اظهارات او به دلیل لحن نژادپرستانه‌اش، جنجال گسترده و انتقادات شدیدی را برانگیخت؛ به ویژه که این صحبت‌ها در زمانی مطرح می‌شود که دولت آمریکا در حال آماده شدن برای میزبانی از محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در ماه آینده در کاخ سفید است تا چندین پرونده از جمله پیشبرد توافق عادی‌سازی روابط بین رژیم تروریستی اسرائیل و عربستان سعودی را بررسی کند.

ریاض سال‌هاست که بر موضع خود مبنی بر عدم عادی‌سازی روابط با رژیم تروریستی اسرائیل مگر در صورت دستیابی به توافقی که تأسیس یک کشور مستقل فلسطینی را در چارچوب یک جدول زمانی واضح و نهایی تضمین کند، پافشاری می‌کند.

اسموتریچ و سایر اعضای کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل به شدت با این خواسته مخالف هستند و بر  رد هرگونه اقدامی که منجر به تشکیل کشور فلسطین در کرانه باختری یا غزه شود،  تاکید می‌کنند.

منبع: آر تی

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۲۷ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
واقعا یکی از کسایی هستی که توی کره خاکی دستت به خون هزاران فلسطینی آلوده است و قطعاً خدا عذاب سخت برات در نظر گرفته و پس می دهی
۱
۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۸ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
به این مردک نفهم و کفتار بگوید توهم برو خوک پرورش دادن پاک کردن طویله که کار اجدادش بوده آقای وزیر اسرائیل غاصب معلوم نیست والدینت کیه که همچین توله وحشی کفتار ثبت بزرگ کردند
۲
۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۳ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
ازیهودی ها خوشم نمیادولی حقشونه تاایناباشن خودشوناگاوشیرده غرب نکنن. بعدشم خیلی خودشنادست بالاگرفتن
۲
۶
Iran (Islamic Republic of)
محمودزاده
۲۲:۵۱ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
مگر حرف بدی زده است یک مشت سعودی بی هویت که تا جلو بینی شان را نمی بینند مردم عربستان سعودی نه تنها شرافت عربی ندارند بلکه شرافت عربی هم ندارند در حالی که همه ملل ازاده دنیا در حال اعتراض به کشتار مردم غزه اند اما مردم عربستان سعودی انکار در عهد عرب جاهلیت زندگی می کنند و انکار از انچه که در جهان پیرامون می گذرد هیچگونه اگاهی ندارند و به قول او به درد همان شتر سواری می خوردن
۴
۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۹ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
در تمام ادوار تاریخ این یهودی ها چندین بار جفتک زدن و دنیا را به جنگ کشیدن این سری انشالله جفتک آخرشون باشه ....
۱
۶
Iran (Islamic Republic of)
احمد
۲۱:۵۴ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
اشتر به شعر عرب درحال طرب هست خوب عربها ازاول باشترسرکاردارن دروغ میگه مگه
۳
۳
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۲۱:۴۴ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
شتر سواری که توهین نیست
مگه قدیما مردم‌چی سوار میشدن / یا الاغ یا قاطر یا اسب
هر کی اسب سوار میشد / انگار بنز اخرین مدل سوار شده بود
۱
۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۷ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
حرامزاده تروریست
خاک بر سر سعودی های بی غیرت
۲
۱۶
Iran (Islamic Republic of)
A
۲۱:۲۷ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
خوب حرفی زده
۴
۱۷
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۶ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
مماشات با باند تبهکار نتیجه اش غیر از این نمی‌تواند باشد
۰
۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۵ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
الان شترسوار توهین است؟
۰
۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۴ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
شتر کجا بود؟ دارن بوگاتی میرونن توی صحرا.
۰
۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۲ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
بهترین حرف را در دوران زندگی خودش زده است ما ایرانی ها باید از حرف این وزیر حرامزاده خوشحال شویم نه اینکه ناراحت باشیم
۱
۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۸ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
عاقبت گاو شیرده اسرائیل
۰
۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۵ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
توهین نکرده . واقعیت را گفته
۲
۳
