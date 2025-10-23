باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم تروریستی اسرائیل گفت که با هیچ توافق عادی‌سازی روابط با عربستان سعودی در صورتی که شامل تشکیل کشور فلسطین باشد، موافقت نخواهد کرد و در توهینی آشکار ادامه داد: «نه متشکرم، به شترسواری ادامه دهید.»

اظهارات اسموتریچ در جریان کنفرانسی با عنوان «هلاخا در عصر فناوری» که توسط موسسه زومیت و روزنامه «مکُور ریشون» برگزار شد، مطرح گردید. وی گفت: «اگر عربستان سعودی به ما بگوید: عادی‌سازی در ازای یک کشور فلسطینی،‌ ای دوستان، نه متشکرم. به شترسواری در صحرای عربستان ادامه دهید. »

اظهارات او به دلیل لحن نژادپرستانه‌اش، جنجال گسترده و انتقادات شدیدی را برانگیخت؛ به ویژه که این صحبت‌ها در زمانی مطرح می‌شود که دولت آمریکا در حال آماده شدن برای میزبانی از محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در ماه آینده در کاخ سفید است تا چندین پرونده از جمله پیشبرد توافق عادی‌سازی روابط بین رژیم تروریستی اسرائیل و عربستان سعودی را بررسی کند.

ریاض سال‌هاست که بر موضع خود مبنی بر عدم عادی‌سازی روابط با رژیم تروریستی اسرائیل مگر در صورت دستیابی به توافقی که تأسیس یک کشور مستقل فلسطینی را در چارچوب یک جدول زمانی واضح و نهایی تضمین کند، پافشاری می‌کند.

اسموتریچ و سایر اعضای کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل به شدت با این خواسته مخالف هستند و بر رد هرگونه اقدامی که منجر به تشکیل کشور فلسطین در کرانه باختری یا غزه شود، تاکید می‌کنند.

منبع: آر تی