حرکت دیدنی فرمین لوپز باعث انتخاب شدن او به عنوان بهترین بازیکن لیگ قهرمانان اروپا شد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0647\u062a\u200c\u062a\u0631\u06cc\u06a9 \u0648 \u062d\u0631\u06a9\u062a \u062f\u06cc\u062f\u0646\u06cc \u0641\u0631\u0645\u06cc\u0646 \u0644\u0648\u067e\u0632 \u0628\u0627\u0639\u062b \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u0634\u062f\u0646 \u0627\u0648 \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0628\u0647\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06a9\u0646 \u062f\u0631 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0633\u0648\u0645 \u0644\u06cc\u06af \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0627\u0631\u0648\u067e\u0627 \u0634\u062f.\n