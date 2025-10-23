نخست‌وزیر مجارستان در اظهاراتی تند و جنجالی اعلام کرد که اوکراین مدت‌هاست استقلال خود را از دست داده و سرنوشتش در دستان قدرت‌های دیگر قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان اظهار داشت که اوکراین مدت‌هاست دیگر یک کشور مستقل نیست و سرنوشت آن در دستان دیگران است.

اوربان، خطاب به شرکت‌کنندگان در «راهپیمایی صلح»، گفت: «اوکراین دیگر یک کشور مستقل، خودکفا و مسلما غیرمتکی به خود نیست. سرنوشت آن در حال حاضر در دستان دیگران است.»

اوربان تأکید کرد که «مجارستان به سران اتحادیه اروپا اجازه نخواهد داد آن را به درگیری نظامی در اوکراین بکشانند و همچنان تمایلی به ارائه هیچ‌گونه کمک نظامی به آن ندارد.»

نخست‌وزیر گفت: «ما از پول‌های خود دست نخواهیم کشید، از سلاح‌های خود دست نخواهیم کشید و برای اینکه به خاطر اوکراین بمیریم، وارد جنگ نخواهیم شد. جنگ روسیه و اوکراین، جنگ ما نیست.»

نخست‌وزیر مجارستان همچنین خاطرنشان کرد که «اتحادیه اروپا از حمایت از اوکراین صحبت می‌کند، اما در واقع، تقسیم آن مطرح شده است.»

اوربان، خطاب به شرکت‌کنندگان در «راهپیمایی صلح»، گفت: «آن‌ها (کشور‌های اتحادیه اروپا) درباره حمایت از اوکراین صحبت می‌کنند، اما در حقیقت، تقسیم اوکراین در حال حاضر مطرح شده است، میلیارد‌ها دلاری که به اوکراین داده می‌شود، برای آنها پول هدر رفته نیست، بلکه سرمایه‌گذاری است. جنگ برای آنها کابوس نیست، بلکه فرصت است. آسان‌ترین راه برای تصاحب و تقسیم یک کشور، جنگ است.»

