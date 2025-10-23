شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به تبدیل وضعیت کارکنان بانک ملی اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فراهم کردن امنیت شغلی در بین کارکنان علاوه بر اینکه باعث انگیزه و بالارفتن کیفیت فعالیت کارکنان میشود؛ باعث میشود تا کارکنان از ایمن بودن شغل خود در آینده اطمینان خاطر پیدا کنند. به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که نیروهای شرکتی بانک ملی با توجه به اینکه سالها است که بصورت شرکتی مشغول به فعالیت هستند؛ اما از امنیت شغلی مناسبی برخوردار نیستند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت ه تبدیل وضعیت این نیروها اقدام کنند.
متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام احتراماً، ما جمعی از نیروهای شرکتی شاغل در بانک ملی ایران، برخود لازم میدانیم ضمن قدردانی از زحمات و تلاشهای مدیریت محترم بانک در راستای بهبود عملکرد و ارتقای جایگاه این مجموعه، نکاتی را در خصوص وضعیت شغلی و معیشتی نیروهای شرکتی به استحضار برسانیم.
در سالهای اخیر، با ادغام برخی مؤسسات مالی از جمله مؤسسه نور و در حال حاضر بانک آینده در بانک ملی ایران، شاهد تبدیل وضعیت و رسمیشدن کارکنان آن مجموعهها بودهایم؛ لازم به ذکر است که نیروهای این مؤسسات خصوصی بدون آزمون و بدون طی مراحل استخدامی متعارف، به صورت مستقیم به استخدام رسمی بانک ملی درآمدهاند؛ در حالی که نیروهای شرکتی بانک ملی که سالها در شرایط دشوار و با تعهد کامل به وظایف خود خدمت کردهاند، همچنان از بسیاری از حقوق و مزایا محروم هستند. این موضوع موجب ایجاد احساس تبعیض و بیانگیزگی در میان کارکنان شرکتی گردیده است. لطفا پیگیری کنید تا ما هم از این مزایا برخوردار شویم.