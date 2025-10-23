باشگاه خبرنگاران جوان _ سید عباس عراقچی روز پنجشنبه در اختتامیه دومین نشست دیپلماسی استانی در مشهد با تاکید مجدد بر اینکه نقاط ضعف ما در فشار خارجی و تحریم نیست هرچند آنها هم آسیب و هزینه خود را دارد، افزود : مهمترین نکته این است که از ظرفیتهای داخل کشور به اندازه کافی استفاده نکردهایم.
وی افزود: زمانی میتوانیم از تحریمها شکایت کنیم که از ظرفیتهای داخلی به صورت کامل استفاده کرده باشیم.
وی ادامه داد: وقتی میتوان با روانسازی قوانین و آسان نمودن آیین نامهها و ایجاد تسهیل برای فعالان تجاری، همکاریهای اقتصادی را گسترش داد و ارز بیشتری وارد و کالای بیشتری صادر و اشتغال بیشتری ایجاد کرد، باید از همه این ظرفیتها استفاده کنیم و منتظر برداشتن تحریمها نباشیم.
وی تاکید کرد: از اینرو باید قوانین و سختگیریهای داخلی را اصلاح و گمرکات را از محل توقف به محل عبور تبدیل کنیم. ظرفیتهایی که در محیط پیرامونی کشور ما قرار دارد بسیار عظیم است.
وزیر امور خارجه گفت: در مباحثی که در نشست های این همایش مطرح شد هیچ اشاره ای به تحریم ها و یا اسنب بک نبود، این نشان می دهد که بخش خصوصی و دولت به این نتیجه رسیده اند که باید از ظرفیت های خود و داخل کشور استفاده مناسب کنیم به عبارتی از ظرفیت های داخلی بهره کامل برده نشده است.
وی تصریح کرد: البته به این معنا نیست که ما به ماموریت خود برای برداشتن تحریمها عمل نخواهیم کرد بلکه در کنار این ماموریت به دنبال بیاثر کردن و خنثی نمودن تحریمها و برآوردن نیازهای کشور هستیم که مجموعه دولت و وزارت خارجه هر کدام در این راستا وظایفی بر عهده دارند.
وی افزود: با این حال کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت کشورهای همسایه در توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی استفاده شده است.
عراقچی به ظرفیت بالای تولید گوشت و دیگر محصولات در کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت: با وجود این قابلیت در مرزها و کشورهای همجوارمان، از آن سوی دنیا گوشت وارد می کنیم.
وی ادامه داد: تجارت رسمی ایران با افغانستان از کل تجارت با کشورهای اروپایی بیشتر است و همچنان ظرفیت های زیادی برای همکاری با همسایه های شرقیمان چون افغانستان و پاکستان وجود دارد.
وزیر امور خارجه گفت: در راستای توسعه ظرفیت های تجاری با کشورهای دیگر حمایت از بخش خصوصی را وظیفه وزارت خارجه می دانیم و در این راستا تلاش می کنیم.
عراقچی افزود: ما معتقدیم ظرفیتهای بسیار زیادی در کشورهای همسایه و استانها وجود دارد و به یک دیپلماسی استانی نیاز داریم تا ظرفیتها را به هم متصل نماید.
وی ادامه داد: همچنین این دیپلماسی استانی ارتباطات را تسهیل می کند و قوانین را ساده سازی و مرزها را میتواند به محل عبور کالا مسافر و گردشگر تبدیل کند و از برکات آن کشور بهرهمند شود.
وی عنوان کرد: در این راستا دیپلماسی استانی به یک اصل مهم در دیپلماسی کلی کشور تبدیل شده و اکنون از ایده و طرح عبور کرده و به یک واقعیت تبدیل شده است.
عراقچی گفت: اینکه وزارت خارجه در معرض مطالبه گری نهادهای مختلف و بخش خصوصی باشد، قابل توجه است.
وی افزود: جمعبندی و توصیههای دومین نشست منطقه ای دیپلماسی استانی که به دولت و وزارت خارجه شده تبدیل به دستورالعمل برای سفارتخانهها و استانداریها خواهد شد تا ارتباطات نزدیکتر شود.
وی اظهار کرد: برخی مصوبات نشست همایش دیپلماسی اقتصادی لازم است به مجلس برده شود، بعضی مصوبه دولت می خواهد و برخی نیز باید در استانها در خصوص آنها تصمیم گیری شود.
وزیر امور خارجه با اشاره به اهمیت برگزاری این همایش و اثر آن در شناسایی و توسعه ظرفیت های منطقه ای عنوان کرد: سومین همایش دیپلماسی استانی در ارومیه یا تبریز برگزار شود تا منطقه شمال غرب کشور را نیز در حوزه این دیپلماسی پوشش دهیم و بعد از آن نیز چهارمین نشست و همایش در چابهار یا نقطه ای دیگر در جنوب غرب کشور برگزار خواهد شد.
ایرنا