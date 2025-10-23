نتانیاهو دستور توقف هرگونه طرح برای اعمال حاکمیت بر کرانه باختری را پس خشم و انتقاد شدید دولت آمریکا صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اوفیر کاتس، رئیس ائتلاف حاکم در رژیم تروریستی اسرائیل، اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم تروریستی دستور داده است تا اطلاع ثانوی، هیچ پیشنهادی در خصوص اعمال حاکمیت بر کرانه باختری ارائه نشود.

این اعلامیه همچنین پس از انتقادات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، صورت می‌گیرد که در مصاحبه با مجله آمریکایی «تایم» اظهار داشت که به رژیم تروریستی اسرائیل اجازه کرانه باختری را نخواهد داد. این در حالی است که جی. دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، نیز اظهار داشته بود: «این رأی‌گیری عجیب بود. اگر یک مانور سیاسی بود، یک مانور سیاسی احمقانه بود و این موضوع مرا آزرده خاطر کرد.»

هیات عمومی کنست (پارلمان رژیم تروریستی اسرائیل) در قرائت مقدماتی، طرح قانون اعمال حاکمیت رژیم تروریستی اسرائیل بر اراضی کرانه باختری را که توسط نماینده آوی مائوز ارائه شده بود، با ۲۵ رأی موافق در برابر ۲۴ رأی مخالف، تصویب کرد.

علیرغم فرمان نتانیاهو به اعضای ائتلاف حاکم برای رأی دادن علیه این طرح، یولی ادلشتاین، عضو کنست از حزب «لیکود»، به آن رأی مثبت داد. این طرح برای بحث بیشتر به کمیته امور خارجی و جنگ رژیم تروریستی اسرائیل ارجاع خواهد شد.

در مقابل، ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم تروریستی اسرائیل از تصویب اولیه استقبال کرد و گفت: «افتخار می‌کنم که حزب (عظمت یهودی) به نفع حاکمیت رأی داد. درک می‌کنم که فشار‌های بین‌المللی وجود دارد، اما کابینه کاری را انجام می‌دهد که برای ساکنان اسرائیل صحیح است و آنچه اکنون صحیح است، اعمال حاکمیت است.»

به موازات این رویداد، جی. دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، از رأی‌گیری کنست به شدت ابراز نارضایتی کرد و گفت که پس از شنیدن اینکه این اقدام «تنها نمادین» است، «احساس فریب‌خوردگی» کرده است.

ونس در اظهارات مطبوعاتی افزود: «این موضوع بسیار عجیب بود و من به شدت گیج شدم. بار‌ها به من گفته شد که این رأی‌گیری تنها نمادین است و هدف آن فقط کسب امتیازات سیاسی داخلی است. اگر این درست باشد، واقعا یک اقدام احمقانه است و من از آن ناراحتم.»

منبع: آر تی

