فرمانده انتظامی کرمان گفت: ماموران در ایستگاه بازرسی مرصاد در بررسی یک تانکر عبوری از محور کرمان-زاهدان، ۲۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق را کشف کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار موقوفه ئی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان، مستقر در ایستگاه بازرسی مرصاد در بررسی یک دستگاه تانکر عبوری از محور کرمان-زاهدان، ۲۵ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز را کشف کردند.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی منوجان نیز از یک دستگاه تانکر حمل سوخت که در حال حرکت به مناطق شرق کشور بود، ۳۲ هزار لیتر بنزین فاقد مجوز کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به معرفی ۲ متهم به دستگاه قضایی، بر تلاش مضاعف تمامی رده‌های انتظامی در حوزه مقابله بی وقفه با قاچاق کالا و فرآورده‌های سوختی تاکید کرد.

منبع: پلیس کرمان