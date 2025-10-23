فرمانده انتظامی کرمان گفت: ماموران در ایستگاه بازرسی مرصاد در بررسی یک تانکر عبوری از محور کرمان-زاهدان، ۲۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق را کشف کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار موقوفه ئی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان، مستقر در ایستگاه بازرسی مرصاد در بررسی یک دستگاه تانکر عبوری از محور کرمان-زاهدان، ۲۵ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز را کشف کردند.

 وی افزود: ماموران پلیس آگاهی منوجان نیز از یک دستگاه تانکر حمل سوخت که در حال حرکت به مناطق شرق کشور بود، ۳۲ هزار لیتر بنزین فاقد مجوز کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به معرفی ۲ متهم به دستگاه قضایی، بر تلاش مضاعف تمامی رده‌های انتظامی در حوزه مقابله بی وقفه با قاچاق کالا و فرآورده‌های سوختی تاکید کرد.

منبع: پلیس کرمان

برچسب ها: قاچاق سوخت ، ماموران پلیس
خبرهای مرتبط
شرکت ملی مس باید به کرمان منتقل شود
بازرس کل قضائی استان کرمان مطرح کرد: 
چرایی عرضه تبعیض‌آمیز سوخت در کشور؛ پراید در صف، پورشه و بنز آزاد!
عدلیه کرمان، پیگیر مطالبات قانونی رانندگان ناوگان حمل ونقل و کامیون‌داران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خرید حمایتی پیاز آغاز شد؛ پرداخت ۷۳ درصد مطالبات کشاورزان
توقیف ۵۷ هزار لیتر فرآورده سوختی قاچاق در کرمان
بازدید وزیر جهاد کشاورزی از بزرگ‌ترین مرکز تولید بذر جنوب کرمان
آخرین اخبار
بازدید وزیر جهاد کشاورزی از بزرگ‌ترین مرکز تولید بذر جنوب کرمان
خرید حمایتی پیاز آغاز شد؛ پرداخت ۷۳ درصد مطالبات کشاورزان
توقیف ۵۷ هزار لیتر فرآورده سوختی قاچاق در کرمان
دستور رسیدگی فوری به پرونده‌های اطفال در کرمان
طرح مشاوران جوان در کرمان پایلوت می‌شود
بازدید وزیر جهاد کشاورزی از مجموعه گلخانه‌ای برخوری در جیرفت