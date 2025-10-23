باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله مقدماتی مسابقات والیبال بازی‌های آسیایی جوانان ۲۷ تا ۲۹ مهرماه در بحرین پیگیری شد و تیم زیر ۱۸ سال ایران با دو برد متوالی و ۶ امتیاز به عنوان صدرنشین گروه به جمع هشت تیم برتر این بازی‌ها صعود کرد.

مرحله دوم مسابقات والیبال این بازی‌ها برای هشت تیم برتر در دو گروه پیگیری خواهد شد و هر تیم دو مسابقه انجام می‌دهد که شاگردان عادل غلامی از ساعت ۱۷ امروز (پنج‌شنبه یکم آبان) به مصاف تایلند رفتند.

تیم ملی زیر ۱۸ سال پسر ایران که در مرحله مقدماتی موفق به شکست چین و قطر شده بودند، در نخستین دیدار خود در مرحله دوم تایلند را نیز سه بر صفر شکست دادند تا به سومین برد متوالی خود دست یابند.

ملی پوشان والیبال ایران در سه ست متوالی و با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۰ و ۲۵ بر ۱۶ پیروزی رسیدند تا در سومین گام نیز با اقتدار فاتح میدان شوند.

شنتیا به‌نژاد، امیر نادری، محمدامین رحیمی، امیرمحمد رفیعی‌راد، نیما باطنی و مهدی سخاوی (لیبرو) ترکیب شروع کننده تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در این مسابقه بود.

سید حسین زمانی، امیرمحمد رمضانی، پارسا گله‌دار، مبین کلاسنگیانی، آرمین آسیایی و سیدمحمد موسوی دیگر بازیکنان تیم ملی زیر ۱۸ سال پسر ایران در این رقابت‌ها هستند.

مهدی اسلامی به عنوان سرپرست، عادل غلامی (سرمربی) فرهاد قائمی و فاضل شیرکوند به عنوان مربیان این تیم را همراهی می‌کنند.

شاگردان عادل غلامی ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه فردا (جمعه دوم آبان) در دومین و آخرین دیدار مرحله دوم به مصاف اندونزی می‌روند.