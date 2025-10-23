باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - تدروس آدهانوم گبریسوس، رئیس سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که کمک‌های مالی به غزه در حال افزایش است، اما هنوز فقط «بخشی» از نیاز‌های مردم این باریکه را تامین می‌کند.

به گفته رئیس سازمان جهانی بهداشت، این سازمان به همراه دیگر شرکای بین‌المللی خود برای بهبود و بازسازی سیستم بهداشتی غزه تلاش می‌کند، اما انتظار می‌رود این امر دست کم ۷ میلیارد دلار هزینه داشته باشد.

این سازمان اعلام کرد که «وضعیت غذا» از زمان آتش‌بس اندکی بهبود یافته، اما برای معکوس کردن روند گرسنگی، به اقدامات بسیار بیشتری نیاز است.

سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که ۴۱۱ نفر در سال ۲۰۲۵ در غزه بر اثر سوء تغذیه جان خود را از دست داده‌اند. از این تعداد، ۱۰۹ نفر کودک بودندکه ۸۴ نفر زیر پنج سال داشتند.

منبع: رویترز