سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که اگرچه روند اهدای کمک‌های مالی به غزه رو به افزایش است، اما هنوز برای تامین نیاز‌های مردم کافی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - تدروس آدهانوم گبریسوس، رئیس سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که کمک‌های مالی به غزه در حال افزایش است، اما هنوز فقط «بخشی» از نیاز‌های مردم این باریکه را تامین می‌کند.

به گفته رئیس سازمان جهانی بهداشت، این سازمان به همراه دیگر شرکای بین‌المللی خود برای بهبود و بازسازی سیستم بهداشتی غزه تلاش می‌کند، اما انتظار می‌رود این امر دست کم ۷ میلیارد دلار هزینه داشته باشد.

این سازمان اعلام کرد که «وضعیت غذا» از زمان آتش‌بس اندکی بهبود یافته، اما برای معکوس کردن روند گرسنگی، به اقدامات بسیار بیشتری نیاز است. 

سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که ۴۱۱ نفر در سال ۲۰۲۵ در غزه بر اثر سوء تغذیه جان خود را از دست داده‌اند. از این تعداد، ۱۰۹ نفر کودک بودندکه ۸۴ نفر زیر پنج سال داشتند.

منبع: رویترز

برچسب ها: سازمان جهانی بهداشت ، نوار غزه ، کمک‌های بشردوستانه
خبرهای مرتبط
درخواست تشکیل کمیته تحقیق بین‌المللی در مورد شکنجه اسرای فلسطینی
آنروا: بیش از ۶۱ میلیون تن آوار از دو سال حملات اسرائیل به غزه بر جای مانده است
اسرائیل با ممنوعیت ورود رسانه‌ها به غزه، جنایات خود را پنهان می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
توهین وزیر اسرائیلی به عربستان: سعودی‌ها بروند شترسواری!
نتانیاهو تسلیم آمریکا شد: توقف طرح حاکمیت بر کرانه باختری
اوربان: اوکراین دیگر کشوری مستقل نیست
ترامپ: الحاق کرانه باختری اتفاق نخواهد افتاد
لیتوانی: دو هواپیمای روسی وارد حریم هوایی ما شد
شهادت یک پیرزن در حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان
ونزوئلا: هرگونه عملیات سیا در کشور ما شکست خواهد خورد
بن‌گویر جلوی ترامپ ایستاد: برغوثی آزاد نخواهد شد
کاخ سفید: احتمال دیدار ترامپ و پوتین کاملا منتفی نیست
افغانستان با ایران، مراکش و تاجیکستان هم‌گروه شد
آخرین اخبار
ترامپ پنجشنبه آینده با شی جین پینگ دیدار می‌کند
ونزوئلا: هرگونه عملیات سیا در کشور ما شکست خواهد خورد
وزیر دفاع ایتالیا تحریم‌های روسیه را بی‌اثر دانست
کاخ سفید: احتمال دیدار ترامپ و پوتین کاملا منتفی نیست
اعتراف سلام: روش‌های دیپلماتیک در برابر اسرائیل بی‌نتیجه ماند
کارنی: در صورت شکست مذاکرات تجاری با آمریکا، اجازه دسترسی آزاد به بازار‌های خود را نمی‌دهیم
شهادت یک پیرزن در حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان
کویت پیش‌بینی کرد: تحریم روسیه، قیمت نفت را افزایش می‌دهد
لیتوانی: دو هواپیمای روسی وارد حریم هوایی ما شد
بن‌گویر جلوی ترامپ ایستاد: برغوثی آزاد نخواهد شد
پوتین: تحریم‌های جدید آمریکا اثری بر اقتصاد روسیه ندارد
پالایشگاه‌های هندی واردات نفت روسیه را بشدت کاهش دادند
افغانستان با ایران، مراکش و تاجیکستان هم‌گروه شد
دیدار مقام طالبان با نماینده انگلیس؛ استقبال از آتش‌بس و وعده کمک ۴ میلیون پوندی
هشدار سازمان ملل درباره بحران آلودگی هوا در شهرهای افغانستان
ازسرگیری تجارت پاکستان و افغانستان پس از آتش‌بس با طالبان
واکنش حماس به اظهارات توهین‌آمیز اسموتریچ علیه عربستان
درخواست اوکراین برای بهره‌برداری از دارایی‌های روسیه در تولید سلاح
اجماع ۱۷ کشور و سازمان منطقه‌ای علیه طرح اسرائیل
سازمان جهانی بهداشت: کمک‌ها به غزه هنوز کافی نیست
نتانیاهو تسلیم آمریکا شد: توقف طرح حاکمیت بر کرانه باختری
اوربان: اوکراین دیگر کشوری مستقل نیست
غیبت مودی در اجلاس آسه‌آن و منتفی شدن دیدار او با ترامپ
ترامپ: الحاق کرانه باختری اتفاق نخواهد افتاد
توهین وزیر اسرائیلی به عربستان: سعودی‌ها بروند شترسواری!
اسرائیل با ممنوعیت ورود رسانه‌ها به غزه، جنایات خود را پنهان می‌کند
تکذیب سفر هیاتی از پاکستان به کابل
ایران سامانه هوشمند ویزا برای افغانستانی‌ها راه‌اندازی کرد
تأکید بر تقویت همکاری‌های امنیتی در دیدار والی طالبان در بلخ با مقامات تاجیکستان
ونس رأی کنست به الحاق کرانه باختری را «نمایش سیاسی بسیار احمقانه» خواند