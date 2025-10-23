وزیر جهاد کشاورزی که با هدف بررسی آخرین وضعیت بخش کشاورزی به جنوب استان کرمان سفر کرده، وارد شهرستان رودبار جنوب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ در این سفر، وزیر جهاد کشاورزی به همراه استاندار کرمان، نماینده شش شهرستان جنوبی استان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی و محلی، از دومین مرکز استاندارد تولید بذر گندم اصلاح‌شده کشور و بزرگ‌ترین مرکز تولید بذر در جنوب کرمان بازدید کرد.

مدیر این مرکز در جریان بازدید گفت: مرکز تولید بذر گندم جنوب کرمان دومین مرکز استاندارد تولید بذر در کشور است که در آن بذر‌های هسته بذری، پرورشی، مادری و گواهی‌شده تولید می‌شود. 

صالحی افزود: امیدواریم این سفر و توجه ویژه مسئولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی، گامی مؤثر در جهت رفع مشکلات کشاورزان جنوب کرمان و ارتقای تولیدات کشاورزی منطقه باشد.

