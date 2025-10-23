باشگاه خبرنگاران جوان- پاکستان با اعلام آتشبس فوری با طالبان در دوحه قطر، فعالیتهای تجاری ترانزیتی با افغانستان را از سر گرفت. بر اساس گزارشها، این تجارت که به دلیل ناآرامیهای مرزی متوقف شده بود، از روز چهارشنبه از مرز چمن و با دستور اداره گمرک از سر گرفته شد.
در این دستور آمده است که عملیات ترانزیت عادی به صورت «اول وارد، اول خارج» پس از پاکسازی محمولههای معوقه از سر گرفته خواهد شد و یک برنامه سهمرحلهای برای پردازش حدود ۳۰۰ وسیله نقلیه موجود در مسیر مرزی تعیین شده است. مرحله اول شامل ۹ وسیله نقلیه بازگردانده شده از «دروازه دوستی» است که دوباره وزنکشی، اسکن و در صورت مغایرت، به طور کامل بازرسی فیزیکی میشوند. مرحله دوم مربوط به ۷۴ وسیله نقلیهای است که از محوطه پایانه مرزی سازمان لجستیک ملی پاکستان در چمن بازگردانده شدهاند و مرحله نهایی نیز شامل پاکسازی ۲۱۷ وسیله نقلیه پارکشده در محوطه توقف است.
همچنین در این دستور تاکید شده که تصاویر تمام حرکات مرزی در دروازه دوستی برای مستندسازی ثبت شود. مقامات طالبان اعلام کردند از سرگیری تجارت ترانزیتی افغانستان به بازرگانان آسیبدیده از تعطیلی مرز کمک خواهد کرد و در عین حال بازرسیهای امنیتی سختگیرانهتری برای محمولههای مرزی اعمال خواهد شد. مرز چمن یک مسیر حیاتی تجاری بین پاکستان و افغانستان محسوب میشود.