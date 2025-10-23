باشگاه خبرنگاران جوان- برنامه اسکان بشر سازمان ملل با انتشار اطلاعیه‌ای بر ضرورت استفاده از انرژی پاک و ایجاد فضاهای سبز برای حفظ سلامت و امنیت زندگی مردم تأکید کرد.

این هشدار در حالی مطرح می‌شود که کابل، پایتخت افغانستان، در رده آلوده‌ترین شهرهای جهان قرار گرفته است. شاخص کیفیت هوا در این شهر از مرز ۱۰۰ واحد گذشته و شرایطی "ناسالم" را برای ساکنانش ایجاد کرده است.

پیش از این نیز اداره ملی محیط‌زیست افغانستان در واکنش به این بحران، تردد بیش از چهار هزار خودروی دودزا را در شهر کابل ممنوع اعلام کرده بود.

به گفته کارشناسان، انتشار آلاینده‌ها و وضعیت جوی، دلیل اصلی آلودگی هوای کابل است. آنان هشدار می‌دهند که دهه‌ها جنگ، خشونت و بی‌توجهی به محیط زیست، افغانستان را به سرزمینی آلوده و خشک تبدیل کرده است.