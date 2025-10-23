باشگاه خبرنگاران جوان- عبدالکبیر، سرپرست وزارت مهاجران و بازگشت‌کنندگان حکومت طالبان، با ریچارد لیندسی، نماینده ویژه انگلیس برای افغانستان، در کابل دیدار و گفتگو کرد.

در این ملاقات، لیندسی از برقراری آتش‌بس میان افغانستان و پاکستان استقبال کرد و ابراز امیدواری نمود که دو کشور برای تثبیت این آتش‌بس همکاری خود را ادامه دهند. وی همچنین تلاش‌های حکومت طالبان در کمک‌رسانی به نیازمندان و بازگشت‌کنندگان را ستود.

نماینده ویژه انگلیس از اختصاص چهار میلیون پوند کمک برای آسیب‌دیدگان زلزله در شرق افغانستان خبر داد و گفت این کمک‌ها از طریق نهادهای وابسته به سازمان ملل توزیع خواهد شد.

از سوی دیگر، عبدالکبیر نیز با قدردانی از کمک‌های انگلیس، تأکید کرد طالبان با تمام توان برای رسیدگی به وضعیت مهاجران و نیازمندان تلاش می‌کند. او از اجرای طرح ساخت چندین شهرک مسکونی برای بازگشت‌کنندگان خبر داد و این اقدام را گامی مهم برای حل دائمی مسئله مهاجرت دانست.

این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که افغانستان با موج بازگشت مهاجران و پیامدهای بلایای طبیعی روبرو است و نیازمند کمک‌های بشردوستانه گسترده می‌باشد.