باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امروز (پنجشنبه)، منابعی در بخش نفتی به خبرگزاری «رویترز» اعلام کردند که پس از اعمال تحریمهای جدید آمریکا علیه دو تولیدکننده بزرگ روسی، شرکتهای پالایشگاهی هند در نظر دارند واردات نفت روسیه خود را به شدت کاهش دهند. هدف از این تحریمها تضعیف منابع مالی مسکو است که به عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین کمک میکند.
وزارت خزانهداری آمریکا تحریمهای جدیدی را علیه بخش نفتی روسیه اعمال کرد که دو شرکت بزرگ این بخش، یعنی «روسنفت» و «لوکاویل»، علاوه بر تعدادی از مؤسسات وابسته به آنها، را هدف قرار داده است.
دو منبع مطلع به «رویترز» اطلاع دادند که شرکت «ریلاینس اینداستریز» قصد دارد واردات نفت روسیه خود را کاهش دهد یا به کلی متوقف کند، زیرا این شرکت با مالکیت خصوصی، بزرگترین خریدار نفت خام روسیه در هند است.
همچنین، سخنگوی «ریلاینس» تأیید کرد که «بازنگری در واردات نفت روسیه در حال انجام است و ریلاینس به طور کامل از دستورالعملهای دولت هند تبعیت خواهد کرد.»
علاوه بر این، یک منبع آگاه امروز به این خبرگزاری گفت که شرکتهای پالایشگاهی دولتی هند نیز در حال بررسی اسناد تجاری نفت روسیه هستند تا مطمئن شوند پس از اعمال تحریمهای آمریکا علیه «روسنفت» و «لوکاویل»، هیچگونه تأمین مستقیمی از این دو شرکت دریافت نمیکنند.
هند بزرگترین خریدار نفت خام روسیه است که از طریق دریا منتقل میشود و از زمان آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین در سال ۲۰۲۲، با قیمتهای تخفیفخورده فروخته شده است. هند در ۹ ماه اول سال جاری میلادی، روزانه تقریبا ۱.۷ میلیون بشکه نفت از روسیه وارد کرده است.
منبع: المیادین