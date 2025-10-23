باشگاهخبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری- سامانه خودنویس به عنوان یک ابزار نوین در صنعت املاک و مستغلات، تغییرات قابل توجهی در فرآیند خرید و فروش ملک ایجاد کرده است. این سامانه با هدف کاهش هدر رفت زمان و هزینه متقاضیان، به عنوان یک راهکار مؤثر در بازار مسکن شناخته میشود.
محمد اتابکی، کارشناس سیاستگذاری مسکن، در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: سامانه خودنویس که از سال ۱۴۰۲ فعالیت خود را آغاز کرده، زمینهساز بهبود وضعیت بازار مسکن شده و توانسته است بازار مسکن را به سمت بهبود هدایت کند و همین امر بر رضایتمندی بسیاری از متقاضیان تأثیر گذاشته است.
وی ادامه داد: یکی از بزرگترین مزایای سامانه خودنویس، صرفهجویی در زمان است. با استفاده از این سامانه، متقاضیان میتوانند به راحتی و در کمترین زمان ممکن، اطلاعات مربوط به املاک را جستجو و پیدا کنند.
او بیان کرد: سامانه خودنویس باعث شده که به جای مراجعه حضوری به دفاتر املاک و پر کردن فرمهای مختلف، کاربران بتوانند با چند کلیک ساده، اطلاعات مورد نیاز خود را به دست آورده و به سرعت تصمیمگیری کنند.
این کارشناس سیاستگذاری مسکن تأکید کرد: علاوه بر صرفهجویی در زمان، سامانه خودنویس به کاهش هزینههای متقاضیان نیز کمک میکند. با حذف واسطهها و کاهش نیاز به مراجعه حضوری، هزینههای مرتبط با خرید و فروش ملک به طور قابل توجهی کاهش مییابد. این عامل به ویژه برای خریداران و فروشندگان کوچک که ممکن است منابع مالی محدودی داشته باشند، بسیار مهم است.
اتابکی با اشاره به اینکه سامانه خودنویس همچنین به ثبات بازار مسکن کمک کرده است، گفت: با فراهم آوردن اطلاعات شفاف و دقیق از قیمتها و شرایط بازار، این سامانه به متقاضیان کمک میکند تا تصمیمات هوشمندانهتری بگیرند.
وی افزود: این شفافیت باعث میشود که نوسانات قیمت در بازار کاهش یابد و به ثبات بیشتری در قیمتها منجر شود.
او بیان کرد: سامانه خودنویس با ارائه خدماتی که به کاهش هدر رفت زمان و هزینهها کمک میکند، به عنوان یک ابزار مؤثر در بازار مسکن شناخته میشود.
این کارشناس سیاستگذاری مسکن گفت: این سامانه نه تنها روند ثبت معاملات را برای خریداران و فروشندگان آسانتر کرده، بلکه به ثبات و پایداری بازار مسکن نیز کمک شایانی کرده است.
وی افزود: با ادامه این روند، میتوان انتظار داشت که بازار مسکن به سمت بهبود و توسعه بیشتری حرکت کند.