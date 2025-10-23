باشگاه خبرنگاران جوان - در سی‌ و ششمین اجلاس مجمع منطقه‌ای راه‌آهن‌های خاورمیانه (UIC RAME)، نمایندگان راه‌آهن اردن، عراق و نهاد حمل‌ونقل عمومی عربستان نیز به صورت ویدئوکنفرانس مشارکت کردند.‌

در مراسم افتتاحیه این اجلاس، جبارعلی ذاکری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن ایران ، ضمن قدردانی از میزبانی راه‌آهن ترکیه، بر رویکرد دیپلماسی ریلی پویا و هدفمند راه‌آهن ایران، به‌ویژه با کشورهای همسایه و منطقه، تاکید کرد.‌

وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه‌های متعدد با کشورهای آسیای میانه، روسیه و چین طی ماه‌های اخیر، گفت: این اقدامات منجر به رشد مستمر حجم حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت ریلی در سال ۲۰۲۵ شده است.‌

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تلاش‌ها برای تکمیل زیرساخت‌ها، اتصال به شبکه‌های ریلی موجود، کاهش زمان حمل کالا و توسعه حمل‌ونقل مسافری با کشورهای همسایه، به‌ویژه ترکیه، افغانستان و عراق، با شتاب ادامه دارد چراکه این ابتکارات، پیوندهای منطقه‌ای را تقویت کرده و به توسعه پایدار و همکاری‌های اقتصادی کمک زیادی می کند.‌

نایب‌رئیس مجمع منطقه‌ای خاورمیانه (RAME) با بیان اینکه افزایش ترانزیت و حمل‌ونقل ترکیبی با محوریت راه‌آهن، یکی از اهداف اصلی راه‌آهن ایران است، گفت: ظرفیت‌های خوبی برای گسترش ترانزیت ریلی و حمل‌ونقل ترکیبی با کشورهای عضو مجمع، به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند عربستان و امارات متحده عربی وجود دارد.‌

وی همچنین رفع گسستگی‌های ریلی میان عربستان و ایران را فرصتی تاریخی برای جهش اقتصادی و شکوفایی صنعت گردشگری زیارتی میان ایران، عراق و عربستان دانست و بر ظرفیت این سه کشور به عنوان قطب‌های زیارتی مسلمانان تاکید کرد.‌

ذاکری خاطرنشان کرد: راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران آماده آغاز همکاری‌های جدید و مؤثر با کشورهای منطقه در زمینه تشکیل کارگروه‌های مشترک برای تکمیل پروژه‌های مرزی، هماهنگی عملیاتی و استانداردسازی مرزی برای کاهش زمان ترانزیت، تقویت پیوند ریل- بندر در خلیج فارس و دریای عمان (به‌ویژه از مسیر چابهار) و تبادل داده از طریق سامانه‌های مشترک است.‌

در ادامه ذاکری مدیرعامل راه‌آهن ایران و بشار المالک مدیرعامل راه‌آهن عربستان، در راستای افزایش ایمنی خطوط ریلی، به تبادل تجربیات خود در مدیریت و کنترل مناطق ماسه گیر پرداختند.

در ادامه سی‌وششمین اجلاس مجمع منطقه‌ای راه‌آهن‌های خاورمیانه (UIC RAME)، یادداشت تفاهمی میان راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، راه‌آهن دولتی ترکیه و اداره خط راه‌آهن افغانستان در راستای تقویت و توسعه همکاری‌های متقابل در بخش ریلی، به امضا رسید.‌

این تفاهم‌نامه توسط جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن، ویسی کورت، رئیس هیئت مدیره و مدیرکل راه‌آهن دولتی ترکیه و محمد اسحاق صاحب‌زاده، معاون وزیر فواید عامه و رئیس اداره خط راه‌آهن افغانستان، به امضا رسید.‌

هدف اصلی این یادداشت تفاهم، تعمیق همکاری‌های دوجانبه و سه‌جانبه، افزایش بهره‌وری زیرساخت‌ها و مسیرهای ریلی موجود، تسهیل فرآیندهای فنی و عملیاتی عبور از مرز، به حداکثر رساندن ظرفیت حمل و نقل، کمک به یکپارچگی منطقه‌ای و ایجاد یک کریدور ریلی پایدار بین سه کشور است.‌

همچنین برنامه ریزی برای اشتراک‌گذاری تخصص در حوزه‌هایی مانند توسعه منابع انسانی، تعمیر و نگهداری، ارتقاء و بهره‌برداری از زیرساخت‌های ریلی، دیجیتالی کردن راه‌آهن، تخصیص ظرفیت و مدیریت ترافیک، بازدیدهای فنی متقابل برای مدیران ارشد و کارکنان بخش دیگری از این تفاهم‌نامه پنج ساله است.‌

طرفین در پایان بر توسعه همکاری و تبادل نظر در زمینه‌هایی چون تعمیر و نگهداری راه‌آهن، توسعه زیرساخت‌ها، تخصیص ظرفیت، مدیریت ترافیک و آموزش تاکید کردند.

منبع: وزارت راه و شهرسازی