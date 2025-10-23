وزیر امنیت داخلی اسرائیل در اظهاراتی با مخالفت آشکار با ترامپ، تاکید کرد که برغوثی آزاد و رهبر غزه نخواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم تروریستی اسرائیل  با آزادی مروان برغوثی،  فرمانده اسیر فلسطینی، مخالفت کرد. این موضع‌گیری، واکنشی مستقیم به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره نقش برغوثی در صحنه فلسطین بود.

بن گویر اضافه کرد: «من احترام زیادی برای رئیس‌جمهور ترامپ قائل هستم، او بدون شک بهترین رئیس‌جمهور آمریکا در قبال اسرائیل است. با این حال، مهم است که یادآوری کنیم: اسرائیل یک حکومت مستقل و دارای حاکمیت است و اعضای کنست طبق صلاحدید خود رأی می‌دهند.»

او افزود: «برغوثی، آزاد نخواهد شد و رهبری غزه را بر عهده نخواهد گرفت.» این اظهارات پس از آن مطرح شد که ترامپ در مصاحبه‌ای با مجله «تایم»، با اشاره به فقدان رهبری کنونی فلسطین، گفت: «مروان برغوثی تنها فردی است که می‌تواند فلسطینی‌ها را در پشت راه‌حل دو دولتی متحد کند» و تأکید کرد که برغوثی در صورت برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری فلسطین، در نظرسنجی‌ها پیشتاز خواهد بود.

ترامپ همچنین اشاره کرد که تقریبا پیش از هر تماس رسمی، مستقیما با پرسش آزادی برغوثی روبه‌رو می‌شود و تاکید کرد که در زمان مناسب، تصمیم مقتضی را خواهد گرفت.

