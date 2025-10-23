باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ارتش لیتوانی مدعی شد که دو هواپیمای نظامی روسیه امروز (پنجشنبه) به مدت حدود ۱۸ ثانیه وارد حریم هوایی این کشور عضو ناتو شدند.

به گفته ارتش لیتوانی، این دو هواپیما شامل یک جنگنده سوخو-۳۰ و یک سوخت‌رسان ایل-۷۸ بوده و احتمالاً در حال انجام یک ماموریت آموزشی سوخت‌گیری بودند که حدود ساعت ۱۵:۰۰ به وقت گرینویچ (۱۸:۳۰ به وقت تهران) از منطقه کالینینگراد وارد لیتوانی شدند و حریم هوایی این کشور را نقض کردند.

گفته شده جت‌های «یوروفایتر تایفون» اسپانیایی متعلق به ناتو در واکنش به این حادثه به پرواز درآمدند و در حال گشت‌زنی در منطقه هستند.

منبع: رویترز