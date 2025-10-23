ارتش لیتوانی می‌گوید دو هواپیمای نظامی روسیه برای حدود ۱۸ ثانیه وارد حریم هوایی این کشور شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ارتش لیتوانی مدعی شد که دو هواپیمای نظامی روسیه امروز (پنجشنبه) به مدت حدود ۱۸ ثانیه وارد حریم هوایی این کشور عضو ناتو شدند.

به گفته ارتش لیتوانی، این دو هواپیما شامل یک جنگنده سوخو-۳۰ و یک سوخت‌رسان ایل-۷۸ بوده و احتمالاً در حال انجام یک ماموریت آموزشی سوخت‌گیری بودند که حدود ساعت ۱۵:۰۰ به وقت گرینویچ (۱۸:۳۰ به وقت تهران) از منطقه کالینینگراد وارد لیتوانی شدند و حریم هوایی این کشور را نقض کردند.

گفته شده جت‌های «یوروفایتر تایفون» اسپانیایی متعلق به ناتو در واکنش به این حادثه به پرواز درآمدند و در حال گشت‌زنی در منطقه هستند.

منبع: رویترز

برچسب ها: جت جنگنده ، حریم هوایی ، لیتوانی
خبرهای مرتبط
درخواست اوکراین برای بهره‌برداری از دارایی‌های روسیه در تولید سلاح
پوتین: تحریم‌های جدید آمریکا اثری بر اقتصاد روسیه ندارد
اوربان: اوکراین دیگر کشوری مستقل نیست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
توهین وزیر اسرائیلی به عربستان: سعودی‌ها بروند شترسواری!
نتانیاهو تسلیم آمریکا شد: توقف طرح حاکمیت بر کرانه باختری
ایران سامانه هوشمند ویزا برای افغانستانی‌ها راه‌اندازی کرد
ادامه تعطیلی دولت آمریکا؛ سنا لایحه بودجه را رد کرد
نمایندگان اروپا و تحریم اسرائیل/ برنامه ترامپ طرح استعمارگرانه جدید برای غزه
آمار جدید مؤسسه امنیتی اسرائیلی از تلفات و خسارت‌های وارده به این رژیم
شمار کشته‌شدگان انفجار در یک کارخانه نظامی در روسیه به ۱۲ نفر رسید
مدودف: ترامپِ «صلح‌طلب» در مسیر جنگ با مسکو است
رئیس جمهور لبنان: ارتش در حال استقرار گسترده در جنوب است
درخواست اتحادیه اروپا و نروژ برای مقابله با خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری
آخرین اخبار
شهادت یک پیرزن در حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان
کویت پیش‌بینی کرد: تحریم روسیه، قیمت نفت را افزایش می‌دهد
لیتوانی: دو هواپیمای روسی وارد حریم هوایی ما شد
بن‌گویر جلوی ترامپ ایستاد: برغوثی آزاد نخواهد شد
پوتین: تحریم‌های جدید آمریکا اثری بر اقتصاد روسیه ندارد
پالایشگاه‌های هندی واردات نفت روسیه را بشدت کاهش دادند
افغانستان با ایران، مراکش و تاجیکستان هم‌گروه شد
دیدار مقام طالبان با نماینده انگلیس؛ استقبال از آتش‌بس و وعده کمک ۴ میلیون پوندی
هشدار سازمان ملل درباره بحران آلودگی هوا در شهرهای افغانستان
ازسرگیری تجارت پاکستان و افغانستان پس از آتش‌بس با طالبان
واکنش حماس به اظهارات توهین‌آمیز اسموتریچ علیه عربستان
درخواست اوکراین برای بهره‌برداری از دارایی‌های روسیه در تولید سلاح
اجماع ۱۷ کشور و سازمان منطقه‌ای علیه طرح اسرائیل
سازمان جهانی بهداشت: کمک‌ها به غزه هنوز کافی نیست
نتانیاهو تسلیم آمریکا شد: توقف طرح حاکمیت بر کرانه باختری
اوربان: اوکراین دیگر کشوری مستقل نیست
غیبت مودی در اجلاس آسه‌آن و منتفی شدن دیدار او با ترامپ
ترامپ: الحاق کرانه باختری اتفاق نخواهد افتاد
توهین وزیر اسرائیلی به عربستان: سعودی‌ها بروند شترسواری!
اسرائیل با ممنوعیت ورود رسانه‌ها به غزه، جنایات خود را پنهان می‌کند
تکذیب سفر هیاتی از پاکستان به کابل
ایران سامانه هوشمند ویزا برای افغانستانی‌ها راه‌اندازی کرد
تأکید بر تقویت همکاری‌های امنیتی در دیدار والی طالبان در بلخ با مقامات تاجیکستان
ونس رأی کنست به الحاق کرانه باختری را «نمایش سیاسی بسیار احمقانه» خواند
دو شهید در حملات گسترده رژیم صهیونیستی به شرق لبنان
حضور سرپرست صنعت و تجارت طالبان در نمایشگاه نفت و گاز ترکمنستان و تأکید بر توسعه همکاری‌های انرژی
تأکید بر تقویت همکاری‌های فرهنگی ایران و افغانستان در دیدار مقامات بدخشان با رایزن فرهنگی ایران
رئیس جمهور لبنان: ارتش در حال استقرار گسترده در جنوب است
خشونت، نابرابری و زوال اعتماد بنیان‌های دموکراسی را می‌لرزاند
آنروا: بیش از ۶۱ میلیون تن آوار از دو سال حملات اسرائیل به غزه بر جای مانده است