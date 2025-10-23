باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -در یک حمله از طرف رژیم تروریستی اسرائیل به محلی که بولدوزر‌ها و ماشین‌آلات حفاری در نزدیکی ساختمان شهرداری شهرک عرب سلیم در جنوب لبنان قرار داشتند، یک زن مسن شهید و دو لبنانی زخمی شدند.

شایان ذکر است که در حالی که صهیونیست‌ها همچنان به گسترش تجاوزات خود علیه لبنان بعد از آتش بس شکننده در نوار غزه ادامه می‌دهند، ساعتی قبل هم رسانه‌های لبنانی از حملات شدید ارتش اشغالگر به این کشور خبر دادند.

خبرنگار وب سایت النشره در منطقه البقاع اعلام کرد که جنگنده‌های ارتش صهیونیستی حملات شدیدی را در ارتفاعات شرق لبنان در البقاع انجام دادند.

خبرنگار المنار هم گزارش داد که جنگنده‌های دشمن حملاتی را در اطراف منطقه طاریا و شمسطار در رشته کوه‌های غربی و حومه منطقه شیث نبی انجام دادند.

منبع: قدس نیوز