نخست‌وزیر لبنان اذعان کرد که تلاش‌ها برای باز کردن کانال‌های دیپلماتیک به منظور توقف حملات اسرائیل، تاکنون بی‌فایده و بی‌نتیجه بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان در جدیدترین مصاحبه خود تأکید کرد که دولت این کشور متعهد به قطعنامه ۱۷۰۱ و اجرای کامل آن است و هدف اصلی، همگرایی فشار بین‌المللی برای توقف تخطی‌های رژیم تروریستی اسرائیل، خروج کامل از لبنان و آزادی اسرای لبنانی است.

او اعتراف کرد که تلاش‌های دیپلماتیک با رژیم ترورستی اسرائیل تاکنون فایده‌ای نداشته، اما این مسیر همچنان گزینه اصلی دولت است. او رژیم تروریستی اسرائیل را به عدم پایبندی به توافق توقف عملیات خصمانه متهم کرد و اشاره نمود که لبنان در این مدت اقدام نظامی علیه اسرائیل انجام نداده است.

جنگ فرسایشی و راهبرد دیپلماتیک

نخست‌وزیر لبنان وضعیت کنونی را یک «جنگ فرسایشی» با رژیم تروریستی اسرائیل توصیف کرد که شدت آن متغیر است. وی تأکید کرد که تلاش دولت جلوگیری از تشدید این جنگ و سوق دادن اوضاع به سمت عقب‌نشینی رژیم تروریستی اسرائیل و توقف حملات است. او گفت این نبرد بزرگ دیپلماتیک با همکاری کشور‌های عربی و دوستان بین‌المللی دنبال می‌شود و انتظار ندارد یک شبه به نتیجه برسد، اما راهی جز آن وجود ندارد.

مخالفت با عادی‌سازی روابط با اسرائیل 

 سلام قاطعانه هرگونه مذاکره مستقیم یا عادی‌سازی روابط با رژیم تروریستی اسرائیل را «تا اطلاع ثانوی» رد کرد. او موضع لبنان را متعهد به طرح صلح عربی ۲۰۰۲ دانست و تاکید کرد که عادی‌سازی تنها پس از تحقق کامل صلح پایدار، که شامل خروج کامل رژیم تروریستی اسرائیل از اراضی اشغالی ۱۹۶۷ و تشکیل کشور فلسطین به پایتختی قدس شرقی است، قابل بررسی خواهد بود. او صلح را تنها بر پایه‌های عدالت و انصاف موجود در این طرح دانست.

ارج نهادن به نقش حزب‌الله در مقابله با دشمن

نخست‌وزیر لبنان با لحنی صریح، نقش حزب‌الله در آزادسازی جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ را ارج نهاد و گفت: «کسی که نقش حزب‌الله در آزادسازی لبنان را ارج ننهد، صادق نیست.» با این حال، او در مورد مسئله سلاح، از واژه «بسط سلطه دولت لبنان» (مطابق توافق طائف) به جای خلع سلاح استفاده کرد و تاکید نمود که لبنان نباید بیش از توان خود بار جنگ را به دوش بکشد و جنگ پشتیبانی اخیر، لبنان را فراتر از ظرفیتش تحت فشار قرار داده است.

روابط با ایران

 سلام درباره روابط با ایران اظهار داشت که لبنان خواهان «بهترین روابط» با تهران است. با این حال، وی ادعا کرد که این روابط باید بر پایه «احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی» استوار باشد. او همین موضع را در قبال سوریه نیز بیان کرد و خواهان آن شد که لبنان و شرکای منطقه‌ای، صفحه دخالت‌های گذشته را ورق بزنند.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنوب لبنان ، حمله به لبنان
خبرهای مرتبط
شهادت یک پیرزن در حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان
دو شهید در حملات گسترده رژیم صهیونیستی به شرق لبنان
شهادت یک لبنانی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
اتفاقا سلاح حزب الله هر چه بهتر و مجهز تر باشه
باعث صلح با غده سرطانی و تروریستی صهیونیستی میشه
بدون سلاح حزب الله
کشور لبنان حیاط خلوت امریکا و فرزند حرامزاده اش صهیونیست ها میشه
کی میخواهید ..اینو باور کنید!!!!!؟؟؟؟؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
امیر
۰۹:۰۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
این نخست وزیر لبنان است نه رئیس جمهور.
۰
۰
پاسخ دادن
تشویق به شلیک به کودکان فلسطینی در کابینه جنگ
آمریکا بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر خود را به منطقه کارائیب می‌فرستد
استقرار جنگنده‌های ژاپن برای رصد بمب‌افکن‌های هسته‌ای روسیه
دیدار فرستاده پوتین با مقامات ترامپ در واشنگتن
اتصال راه‌آهن ایران و ترکیه به چین از طریق افغانستان
زلنسکی خواستار افزایش فشار بر روسیه شد
احتمال دیدار ترامپ و رهبر کره شمالی در هفته آینده
اعتراضات علیه اسرائیل در نمایشگاه دفاعی سئول+ فیلم
آغاز ساخت سد برق دریای کنر به دستور رئیس طالبان
تقویت روابط با کشورهای همسایه اولویت اول سیاست خارجی ایران است؛ افغانستان سودمندتر از اروپا
آخرین اخبار
سی‌ان‌ان: ترامپ در اندیشه حمله به تأسیساتی در خاک ونزوئلا است
واکنش پترو به تحریم‌های آمریکا: هرگز زانو نمی‌زنم
سه سال بدون مدرسه در غزه؛ یونیسف درباره آینده کودکان فلسطینی هشدار داد
آمریکا رئیس‌جمهور کلمبیا را تحریم کرد
سفر هیات طالبان به ترکیه در پی توافق دوحه 
فرانسه از تجهیز اوکراین به جنگنده‌های جدید میراژ خبر داد
تأکید تاجیکستان بر اهمیت ثبات افغانستان برای امنیت منطقه
هشدار سازمان بین‌المللی مهاجرت: بیش از ۱.۵ میلیون نفر در غزه بی‌سرپناه هستند
مذاکرات پاکستان و افغانستان فردا در استانبول برگزار می‌شود
آمریکا بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر خود را به منطقه کارائیب می‌فرستد
خسارت زلزله ۱۸۳ میلیون دلاری به افغانستان
هشدار برنامه جهانی غذا درباره بحران گرسنگی در افغانستان
حکومت فراگیر تنها راه حل بحران های افغانستان است
لولا داسیلوا مداخلات نظامی آمریکا در آمریکای لاتین را محکوم کرد
تعطیلی دولت آمریکا، نوسازی هسته‌ای آن را متوقف کرد
تراژدی خانواده فلسطینی که در بمباران به شهادت رسیده و امروز در آرامگاه ابدی قرار گرفتند
زلنسکی خواستار افزایش فشار بر روسیه شد
آغاز ساخت سد برق دریای کنر به دستور رئیس طالبان
تقویت روابط با کشورهای همسایه اولویت اول سیاست خارجی ایران است؛ افغانستان سودمندتر از اروپا
توافق گروه‌های فلسطینی در قاهره برای نحوه اداره غزه
درخواست نماینده سازمان جهانی بهداشت برای گشایش گذرگاه‌های غزه
هشدار سازمان ملل درباره سوءتغذیه زنان باردار و نوزادان در غزه
استقرار جنگنده‌های ژاپن برای رصد بمب‌افکن‌های هسته‌ای روسیه
احتمال دیدار ترامپ و رهبر کره شمالی در هفته آینده
انگلیس خواستار افزایش تسلیحات دوربُرد برای اوکراین شد
تحقیق جدید علیه شهردار زندانی استانبول به اتهام جاسوسی
هشدار خطیب مسجدالاقصی درباره خطر تونل‌های اسرائیل برای مسجد
غرق شدن قایق پناهجویان در سواحل ترکیه؛ دست کم ۱۴ نفر کشته شدند
حماس: تشکیلات خودگردان بخشی از ساختار حاکم بر غزه در آینده خواهد بود
دیدار فرستاده پوتین با مقامات ترامپ در واشنگتن