باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران، گمرک کشور، دستورالعمل جدیدی را برای اجرای بروزرسانی ارزش گوشی‌های تلفن همراه، تبلت و موبایل‌واره‌ها ابلاغ کرد. این دستورالعمل به تمامی گمرکات اجرایی کشور ارسال شده و مهلت اعتبار آن تا اطلاع ثانوی است.

تأکید بر کنترل‌های قانونی

در این دستورالعمل، بر ضرورت اعمال کنترل‌های قانونی در ارزیابی و رسیدگی به ارزش کالاهای وارداتی تأکید شده است. گمرکات اجرایی موظف هستند با توجه به تنوع مدل‌ها، برندها و نوسانات قیمت جهانی، بررسی‌های دقیقی را در زمان ترخیص انجام دهند.

ایجاد شناسه ارزش برای کالاها

یکی از نکات مهم این دستورالعمل، ایجاد شناسه ارزش برای کالاهایی است که فاقد این شناسه هستند. گمرکات محل باید در صورت عدم وجود شناسه، بررسی‌های لازم را انجام داده و درخواست ایجاد شناسه را به دفتر مربوطه ارسال کنند.

دستورالعمل همچنین به بررسی اختلاف در ارزش کالاها اشاره دارد. در صورت مشاهده اختلاف، اطلاعات مربوط به کالای اختلافی باید به صورت جدولی به دفتر گمرک ارسال گردد تا اقدامات لازم صورت گیرد.

تاریخ پروفورم به عنوان یکی از اسناد مهم خرید، در محاسبه نرخ تسعیر ارزهای مختلف در هنگام رسیدگی به ارزش کالاها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. گمرکات باید این تاریخ را به دقت مورد توجه قرار دهند.

این دستورالعمل جدید به منظور بهبود فرآیند ترخیص و کنترل دقیق‌تر بر ارزش کالاهای وارداتی طراحی شده و به گمرکات اجرایی کشور یادآوری می‌کند که مسئولیت نظارت بر اجرای دقیق این موارد بر عهده بالاترین مقام هر گمرک است. این اقدامات به حفظ اعتبار سیستم گمرکی و جلوگیری از تخلفات اقتصادی کمک خواهد کرد.