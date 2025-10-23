مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی گفت: در بسیاری از مناطق کشور تا پنج روز آینده، پدیده بارشی پیش‌بینی نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان، مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: فردا دوم آبان در برخی نقاط استان‌های خراسان رضوی و آذربایجان غربی، شمال استان‌های آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل، بارش پراکنده باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: امشب پنجشنبه (یکم آبان) در برخی نقاط استان‌های خراسان رضوی و آذربایجان غربی، و روز جمعه (دوم آبان) در شمال استان‌های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل در برخی ساعات بارش پراکنده باران انتظار می‌رود.

او بیان کرد: شنبه (سوم آبان) در ارتفاعات شرقی البرز، یکشنبه (چهارم آبان) در ارتفاعات مرکزی البرز و ارتفاعات خراسان شمالی و دوشنبه (پنجم آبان) در برخی نقاط گیلان و اردبیل در برخی ساعات بارش پراکنده، رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

او بیان کرد: در سایر مناطق کشور در پنج روز آینده، پدیده بارشی پیش‌بینی نشده است.

وی افزود: از امشب پنجشنبه تا شنبه (یکم تا سوم آبان) در برخی نقاط شمال غرب، غرب و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی در برخی ساعات وزش باد شدید موقت و گاهی گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود

برچسب ها: هواشناسی ، بارش باران
