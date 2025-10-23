تیم کشتی فرنگی ایران با کسب ۳ مدل طلا، یک نقره و ۲ برنز به مقام قهرمانی امید‌های جهان دست پیدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان روزهای ۲۸ مهر لغایت اول آبان ماه در شهر نووی ساد کشور صربستان برگزار شد.

در پایان این مسابقات، تیم امید کشتی فرنگی با کسب ۳ مدال طلا، ۱ مدال نقره و ۲ مدال برنز قهرمانی رقابت‌های جهانی زیر ۲۳ سال جهان در کشور صربستان شد.

و تیم ایران توسط ایمان محمدی در وزن ۷۲ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم و فردین هدایتی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به مدال طلا، سجاد عباس‌پور در وزن ۶۰ کیلوگرم به مدال نقره، احمدرضا محسن‌نژاد در وزن ۶۷ کیلوگرم و ابوالفضل مهمدی در وزن ۸۲ کیلوگرم به مدال برنز دست یافت.

تیم ایران در رده‌بندی تیمی با ۱۴۳ امتیاز و مقتدرانه بعنوان قهرمانی دست یافت و تیم های اوکراین با ۹۶ امتیاز و آذربایجان با ۹۳ امتیاز دوم و سوم شدند.

این سومین تیم کشتی فرنگی امید با هدایت حسن رنگرز در ۳ حضورش در رقابت های جهانی زیر ۲۳ سال بود.

تیم ایران در سال های ۲۰۲۲، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بعنوان قهرمانی دست یافت و در سال ۲۰۲۳ به دلیل عدم صدور روادید از سوی کشور آلبانی موفق به حضور در این مسابقات نشد.

برچسب ها: کشتی فرنگی ، کشتی قهرمانی جهان
خبرهای مرتبط
کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان؛
ابوالفضل مهمدی برنز گرفت
تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال ایران قهرمان جهان شد
عباس‌پور به مدال نقره جهان بسنده کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دختران کبدی‌کار ایران نایب قهرمان جهان شدند
پسران کبدی‌کار ایران نایب قهرمان شدند
رده‌بندی نهایی کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ قهرمانی مقتدرانه ایران
افتخار آفرینان تکواندو پاداش نقدی خود را دریافت کردند + فیلم
پاداش هت‌تریک برابر المپیاکوس برای فرمین لوپز + فیلم
ثبت سومین برد متوالی برای شاگردان غلامی
قرارداد مسی با اینتر میامی تمدید شد
عباس‌پور به مدال نقره جهان بسنده کرد
دختران فوتسالیست گام نخست را مقتدرانه برداشتند
حریفان آزادکاران ایرانی مشخص شدند
آخرین اخبار
افتخار آفرینان تکواندو پاداش نقدی خود را دریافت کردند + فیلم
رده‌بندی نهایی کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ قهرمانی مقتدرانه ایران
قرارداد مسی با اینتر میامی تمدید شد
صعود تیم ملی پدل بانوان ایران به فینال قهرمانی آسیا
ابوالفضل مهمدی برنز گرفت
عباس‌پور به مدال نقره جهان بسنده کرد
دختران فوتسالیست گام نخست را مقتدرانه برداشتند
پسران کبدی‌کار ایران نایب قهرمان شدند
فوتسال مردان ایران در گروه مرگ قرار گرفت
سربازان ایران در جنگ نرم خواهیم بود
نوروزی از راهیابی به فینال ناکام ماند
درویشی به فینال دوی ۱۰۰ متر راه یافت + فیلم
ثبت سومین برد متوالی برای شاگردان غلامی
دختران کبدی‌کار ایران نایب قهرمان جهان شدند
حریفان آزادکاران ایرانی مشخص شدند
پاداش هت‌تریک برابر المپیاکوس برای فرمین لوپز + فیلم
ارسال پیش نویس قرارداد برای اوسمار/ مربی برزیلی هفته آینده به تهران می‌آید
محمدامین حبیب زاده برنزی شد
سنا شایگان سوم شد
قزاقستان، جدیدترین قربانی قدرت‌نمایی پسران هندبال ایران
تیم ملی زیر ۱۶ سال ساحلی مغلوب قزاقستان شد
رئیس فدراسیون جهانی تکواندو ابقا شد/ ساعی برای هیات اجرایی رای نیاورد
هیچ انگیزه مادی در ماندن من در پرسپولیس وجود ندارد/ متاسفانه گریبانگیر یکسری مسائل حاشیه‌ای شدیم
تودور: فرصت‌سوزی کردیم/ به مهارت و شانس ویینسیوس باختیم
دختران ایران اردن را هم مقتدرانه شکست دادند
بازی‌های آسیایی جوانان/ سومین برد متوالی تیم ملی زیر ۱۸ سال دختر
یورش دیوانه‌وار هری کین به توپ طلا؛ ۲۰ گل در ۱۲ بازی
تکواندوی قهرمانی جهان؛ سلیمی و کیانی رقبای‌شان را شناختند
تیم میکس پومسه ایران طلایی شد + تصاویر
سید صالحی: هواداران استقلال و سپاهان انتظاری جز برد از تیم‌شان نداشتند