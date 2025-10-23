باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان روزهای ۲۸ مهر لغایت اول آبان ماه در شهر نووی ساد کشور صربستان برگزار شد.

در پایان این مسابقات، تیم امید کشتی فرنگی با کسب ۳ مدال طلا، ۱ مدال نقره و ۲ مدال برنز قهرمانی رقابت‌های جهانی زیر ۲۳ سال جهان در کشور صربستان شد.

و تیم ایران توسط ایمان محمدی در وزن ۷۲ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم و فردین هدایتی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به مدال طلا، سجاد عباس‌پور در وزن ۶۰ کیلوگرم به مدال نقره، احمدرضا محسن‌نژاد در وزن ۶۷ کیلوگرم و ابوالفضل مهمدی در وزن ۸۲ کیلوگرم به مدال برنز دست یافت.

تیم ایران در رده‌بندی تیمی با ۱۴۳ امتیاز و مقتدرانه بعنوان قهرمانی دست یافت و تیم های اوکراین با ۹۶ امتیاز و آذربایجان با ۹۳ امتیاز دوم و سوم شدند.

این سومین تیم کشتی فرنگی امید با هدایت حسن رنگرز در ۳ حضورش در رقابت های جهانی زیر ۲۳ سال بود.

تیم ایران در سال های ۲۰۲۲، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بعنوان قهرمانی دست یافت و در سال ۲۰۲۳ به دلیل عدم صدور روادید از سوی کشور آلبانی موفق به حضور در این مسابقات نشد.