نهمین نمایشگاه طلا و جواهر شیراز پنجشنبه میزبان رونمایی از پلاک پارسیان با ۱۶ المان امنیتی بود که برای نخستین بار نرخ آن روی تابلوی اتحادیه استان فارس درج شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - به اعتقاد کارشناسان، برگزاری نمایشگاه طلا و جواهرات شیراز فرصتی جدید برای شناخت ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان فارس است و نهمین دوره این نمایشگاه در شیراز با استقبال چشمگیری رو‌به‌رو شده است.

این نمایشگاه در شرایط تحریم‌های گسترده می‌تواند به شناخت بازار هدف و تکمیل زنجیره خدمات و فرصت‌های سرمایه‌گذاری کمک کند.

قرار گرفتن ایران بر روی کمربند معدنی جهان، شرایط را برای گسترش و پیشرفت دانش و صنعت فلزکاری فراهم ساخته است.

نهمین نمایشگاه بزرگ طلا و جواهر شیراز با حضور بزرگان و روسای اتحادیه‌های سراسر کشور افتتاح شد و تا دوم آبان ماه ادامه دارد.

این نمایشگاه با حضور ۸۰ غرفه در مساحتی افرون بر هفت هزار متر مربع از ۱۲ استان کشور در حال برگزاری است.

نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر نقره سکه و ساعت شیراز، درباره برگزاری این نمایشگاه گفت: هیات مدیره از حدود سه ماه قبل برنامه‌ریزی خود را برای برپایی نمایشگاه انجام داد؛ امسال حجم شرکت‌کنندگان از خارج استان بیشتر از سال‌های قبل بود و تولیدکنندگان بسیاری از اصفهان، تهران و یزد حضور داشتند.

امیر حیدرزاده افزود: در این نمایشگاه چند مورد رونمایی داشتیم که رونمایی از سکه (پلاک پارسیان) در تابلوی اتحادیه طلا و جواهر استان برای نخستین بار یکی از آنها بود.

رونمایی از تابلوی اعلام نرخ پلاک‌های داریک روی تابلوی اتحادیه طلا و جواهر استان فارس انجام شد.

تابلوی اعلام نرخ طلا و جواهر استان فارس برای اولین بار قیمت پلاک‌های داریک را نمایش می‌دهد.

محمد بنیانی تولیدکننده پلاک پارسیان (مدیر تولیدی داریک) در این رابطه گفت: ما اولین تولیدکننده پلاک پارسیان هستیم که با کارت‌های ضد جعل و هولوگرام اتحادیه طلا و جواهر ارائه می‌دهیم؛ کارت‌های ما ۱۶ المان امنیتی دارد که قابلیت جعل ندارند.

او افزود: پلاک‌های ما قابل باز شدن و دوباره بسته‌بندی شدن نیستند و امکان جابه‌جایی پلاک‌ها یا عرضه پلاک تقلبی وجود ندارد؛ ما توانستیم پلاک داریک را برای اولین بار روی تابلوی اتحادیه طلا و جواهر استان فارس ارائه دهیم و نرخ‌ها به صورت لحظه‌ای قابل مشاهده است.

نمایشگاه طلا و جواهر شیراز در راستای کمک به تولید، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از فعالان این صنعت برپا شده است.

فروش انواع طلا، نقره و ساعت، آموزش تخصصی ساخت طلا و جواهر دست‌ساز، سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، جواهرات و شمش طلا، ظروف نقره، تولید جعبه جواهرات و ابزارآلات و ماشین‌آلات ساخت طلا در این نمایشگاه ارائه می‌شود.