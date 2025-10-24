باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، قرار است در تاریخ ۳۰ اکتبر جاری (پنجشنبه آینده) در کره جنوبی با شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، دیدار کند.

لویت در یک نشست خبری گفت: «رئیس‌جمهور ترامپ صبح روز پنجشنبه به وقت محلی، در یک نشست دوجانبه با رئیس‌جمهور چین، شی جین پینگ، شرکت خواهد کرد.»

سخنگوی کاخ سفید اضافه کرد که این دیدار با رئیس جمهور چین، پایان‌بخش تور آسیایی ترامپ خواهد بود. این تور شامل بازدید از مالزی، ژاپن و کره جنوبی است؛ جایی که رئیس‌جمهور آمریکا در نشست سران اتحادیه کشور‌های جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) حضور خواهد یافت.

روز دوشنبه گذشته، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تأکید کرده بود که رابطه‌اش با همتای چینی خود، شی جین پینگ، «بسیار خوب» است، هرچند تنش‌هایی بین دو کشور وجود دارد.

ترامپ گفت: «من با رئیس‌جمهور شی دیدار خواهم کرد و رابطه ما بسیار خوب است»، اما در عین حال اعتراف کرد که «کمی تنش» وجود دارد و چین تلاش می‌کند از ایالات متحده «سوءاستفاده» کند. با این حال، او نسبت به امکان دستیابی به یک توافق تجاری بین دو طرف ابراز خوش‌بینی کرد.

منبع: آر تی